ميزة من غوغل لزيادة التركيز أثناء العمل.. تعرف عليها

إذا كانت التطبيقات الموجودة على هاتفك تستهلك الكثير من وقتك، فيمكنك الاستعانة بميزة (وضع التركيز) Focus Mode الجديدة، التي توفرها غوغل في نظام التشغيل أندرويد، حيث تتيح لك تحديد تطبيقات معينة تريد تجنب استخدامها خلال فترة زمنية وتعطيلها مؤقتًا.

وصُممت ميزة Focus Mode لمساعدتك على التركيز دون تشتيت الانتباه، حيث يمكنك إيقاف التطبيقات التي تجدها أكثر إزعاجًا مؤقتًا – مثل:

يسبوك، وإنستاغرام، وتطبيق البريد الإلكتروني، أو الأخبار – حتى يوقفها جهازك تلقائيًا عندما تريد التركيز.

وتعتبر ميزة (وضع التركيز) من أحدث ميزات الرفاهية الرقمية Digital Wellbeing، التي أطلقتها غوغل العام الماضي في نظام أندرويد 9 باي، بهدف تعزيز صحة المستخدم، وتتوافر الآن في آخر إصدار تجريبي من أندرويد 10 (Android Q).

وتقول غوغل: "إن مزايا ضبط وقت استخدام التطبيق، مثل تلك الموجودة في (وضع التركيز)، تساعد الأشخاص على منع الإفراط في استخدام التطبيقات لأكثر من 90% من الوقت. يمكنك اختيار التطبيقات التي ترغب في إيقافها مؤقتًا، مثل: فيسبوك، وإنستاغرام، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بمقاطعتك بالإشعارات، ولكن يمكنك أيضًا إبقاء بعض تطبيقات المراسلة مفتوحة لحالات الطوارئ."

يتوفر الإصدار التجريبي من أندرويد 10 – المعروف سابقًا باسم (Android Q) قبل إعلان غوغل عن الاسم النهائي له- ويمكنك الحصول عليه من هنا، وتثبيته للاستمتاع بهذه الميزة التي تساعدك على تقليل استخدام التطبيقات وزيادة التركيز.

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إليك كيفية استخدام ميزة Focus Mode من غوغل لزيادة التركيز أثناء العمل:

• انتقل إلى تطبيق (Digital Wellbeing) على هاتف أندرويد.

• حدد (وضع التركيز) Focus Mode، ستظهر لك قائمة بجميع تطبيقاتك مرتبة تنازليًا بناءً على إجمالي وقت الاستخدام، مع وجود التطبيقات الأكثر استخدامًا في الجزء العلوي.

• اضغط على المربع الموجود على يمين كل تطبيق تريد إيقافه في وضع التركيز.

• اضغط على تشغيل الآن، ستلاحظ أن جميع تطبيقاتك التي اخترت إيقافها مؤقتًا تظهر باللون الرمادي. إذا حاولت فتح التطبيق، فستظهر لك رسالة توضح عدم إمكانية ذلك لأن (وضع التركيز) قيد التشغيل.

• عندما تكون جاهزًا لتشغيل التطبيقات، قم بالعودة إلى إعدادات وضع التركيز واضغط على إيقاف التشغيل الآن.

استخدم الإعدادات السريعة لتشغيل ميزة Focus Mode:

• إذا كنت تبحث عن طريقة أسرع لتشغيل (وضع التركيز) Focus Mode، فانتقل إلى قائمة الإعدادات السريعة.

• اضغط على (وضع التركيز) Focus Mode، سيؤدي هذا إلى إيقاف أي تطبيقات قمت بتحديدها في إعداداتك مؤقتًا.

• لإجراء تغييرات على التطبيقات التي قمت بإيقافها، يجب عليك الدخول إلى تطبيق Digital Wellbeing.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيكون بإمكانك التركيز على عملك، ومهامك اليومية، بدلاً من الانشغال بالنظر إلى هاتفك في كل مرة تتلقى فيها إشعارًا.