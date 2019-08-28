واشنطن.. برنامج لحماية انتخابات 2020 من هجوم إلكتروني

تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020.

دفعت مخاوف أميركية من هجوم إلكتروني على انتخابات 2020 الإدارة في واشنطن إلى إطلاق برنامج جديد يحمي قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين.

في التفاصيل، يخشى مسؤولون في المخابرات تسللاً أجنبياً يستهدف قواعد البيانات محاولا التلاعب بها أو تعطيل الوصول إليها أو حذفها، أما وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي فتخشى من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية، وهو نوع من الفيروسات التي تعطل شبكات الكمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.

موضوع يهمك أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ عن ثقته بأن أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم ستحقق أداء أفضل في 2020... زوكربيرغ واثق من تصدي فيسبوك للتدخلات بانتخابات أميركا بـ2020 أميركا

عادة يغلق برنامج الفدية نظام جهاز الكمبيوتر المستهدف لحين دفع فدية للمتسلل عادة ما تكون في صورة عملة رقمية.

فيما تسير الجهود الأميركية لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الانتخابات بالتوازي مع توجيه لأجهزة المخابرات لتحديد اتجاهات الهجوم الرقمي الأكثر ترجيحا في انتخابات نوفمبر 2020.

كما سيتواصل برنامج وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني مع مسؤولي الانتخابات في الولايات للاستعداد لسيناريو برنامج الفدية. وكيفية الوقاية منه.. إلى جانب توفير المواد التعليمية وتجارب اختراق الكمبيوتر عن بعد ومسح الثغرات.