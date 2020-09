فيسبوك تتخلى عن شعار "الخدمة مجانية"

أجرت شركة فيسبوك تغييرًا على شعار صفتحها الرئيسية لتشجيع الناس على الاشتراك، وكان الشعار السابق يشير إلى عبارة "مجاني وسيظل دائمًا مجانيا"، لكن الشعار الجديد يشير إلى عبارة "إنه سريع وسهل".

ويُعد هذا التغيير الأول من نوعه منذ أكثر من عقد من الزمان، ويمثل خروجًا عن خطاب فيسبوك المألوف، إذ تؤكد الشركة منذ عام 2008 على أنها مجانية.

ووفقًا لموقع (Business Insider)، فإن التغيير الذي أجرته عملاقة التواصل الاجتماعي قد حدث في الفترة ما بين 6 و7 أغسطس.

ويأتي التغيير في ظل عدم وجود إعلان رسمي من الشركة، وبالرغم من أن فيسبوك لا تفرض رسومًا على مستخدميها مقابل الانضمام إلى الخدمة، إلا أنها استفادت منذ فترة طويلة من الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها منهم.

ويجري تجميع تلك البيانات ومن ثم إعادة بيعها للشركات من أجل المساعدة في توجيه المنتجات والتسويق إلى جماهير معينة وبيع الإعلانات المستهدفة.

وفقًا للمحامي وخبير القانون الرقمي، خوسيه أنطونيو كاستيلو José Antonio Castillo، فقد يكون للتغيير علاقة ما بالتوجيه الذي أصدره البرلمان الأوروبي في شهر مايو، والذي يعترف لأول مرة على الإطلاق بالبيانات الشخصية كشكل من أشكال الدفع.

وأضاف "فيسبوك ليست مجانية ولم تكن كذلك يومًا، وكانت عملة فيسبوك وما تزال هي بيانات المستخدمين الشخصية، أي أنها لم تكن مجانية أبدًا، لأن البيانات تستحق الكثير من المال".

وبالرغم من أن الشركة لم تقدم بعد أي إشارة إلى أنها ستبدأ في فرض رسوم مباشرة على المستخدمين، إلا أنها تشير صراحة إلى أنها لا تضمن أنها ستبقي المنصة مجانية دائمًا.

ويشير موقع (Business Insider) إلى أن قسم الأشياء التي يجب معرفتها (Things You Should Know) على فيسبوك يحتوي على بند إخلاء مسؤولية ينص على أنه "لا نضمن أن المنصة ستكون مجانية دائمًا".

وصرح متحدث باسم فيسبوك أن موقع التواصل الاجتماعي سيكون دائمًا مجانيًا، وأن منتجات فيسبوك، بما في ذلك الصفحة المقصودة، يتم تحديثها بانتظام.

وأشار المتحدث الرسمي أيضًا إلى شروط خدمة الموقع الإلكتروني، والتي تقول: إن فيسبوك والمنتجات المشمولة بموجب شروطها مجانية.