تحديث من "تيليغرام" لحماية هويات المحتجين في هونغ كونغ

سيسمح تطبيق التراسل الفوري "تيليغرام" لمستخدميه بإخفاء أرقام هواتفهم بهدف حماية المحتجين في هونغ كونغ من مراقبة السلطات لهم، وذلك حسبما قال شخص على اطلاع مباشر بالأمر.

وسيوفر تحديث "تيليغرام"، الذي من المقرر إطلاقه في غضون الأيام القليلة المقبلة، الحماية للمحتجين من أن تكشف سلطات الصين وهونغ كونغ هوياتهم من خلال المحادثات ضمن مجموعات كبيرة عبر هذا التطبيق.

وبحسب منظمي الاحتجاجات وأنصارها يتلقى آلاف المحتجين في هونغ كونغ إشارات من أكثر من 100 مجموعة على "تيليغرام". وأظهر تقرير نشرته وكالة "رويترز" هذا الشهر أن المحتجين يستخدمون تطبيقات مشفرة مثل "تيليغرام" للاحتشاد بسرعة عبر مجموعات عديدة.

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ويعبر بعض المحتجين عن قلقهم من إمكانية أن تستغل السلطات اعتماد الحركة الاحتجاجية على "تيليغرام" لمراقبة منظميها واعتقالهم. يذكر أنه يمكن لأي شخص الانضمام لمجموعات المحادثة على "تيليغرام" باسم مستعار.

ويسمح تطبيق "تيليغرام" لمستخدميه بالبحث عن مستخدمين آخرين من خلال أرقام الهواتف، وهو ما يسمح للمستخدم الجديد بأن يعلم بسرعة ما إذا كان أي من الأرقام المسجلة على هاتفه يستخدم "تيليغرام".

كما عبّر محتجون عن اعتقادهم بأن مسؤولي الأمن في الصين أو هونغ كونغ استغلوا هذه الخاصية بعدما سجلوا عدداً كبيراً جداً من أرقام الهواتف.

وقال الشخص المطلع لوكالة "رويترز" إن "تيليغرام" وجدت دليلاً على أن السلطات في هونغ كونغ أو الصين ربما رفعت أرقام الهواتف بهدف تحديد هويات المحتجين. لكن ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت السلطات قد نجحت في تحديد أماكنهم من خلال هذه الخاصية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب "تيليغرام" بعدما اعتقلت شرطة هونغ كونغ يوم الجمعة عدداً من الناشطين البارزين. ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ قبل ثلاثة أشهر بلغ عدد المعتقلين نحو 900.