شاهد مواجهة بين: Galaxy Note10+ و iPhone XS Max فمن الفائز؟

أظهر اختبار جديد للأداء أجرته قناة (فون بف) PhoneBuff على يوتيوب تفوق هاتف سامسونغ الأحدث (غالاكسي نوت10بلس) Galaxy Note10+ على أقوى هواتف شركة آبل الحالية: (آيفون 10إس ماكس) iPhone XS Max.

وتعد قناة PhoneBuff من أكثر القنوات دقةً في إجراء اختبارات الأداء على الأجهزة المحمولة، إذ تعتمد على أذرع ميكانيكية تتحرك تلقائيًا، وبوتيرة واحدة لإجراء سلسلة من الاختبارات، مثل تشغيل تطبيقات، وألعاب، وأشياء أخرى في الهاتف، بتسلسل محدد.

وبحسب القناة، فقد جاء هاتف (غالاكسي نوت10بلس) في المقدمة بما يمكن عده فارقًا مهمًا في مجال الهواتف الذكية العالية المستوى، إذ بلغ الفارق بين الجهازين في إتمام سلسلة الأوامر في الجولة الأولى – التي تشغل التطبيقات للمرة الأولى – نحو أكثر من 14 ثانية. أما في الجولة الثانية – التي تشغل التطبيقات للمرة الثانية وهي تعمل في الخلفية – فقد حافظ هاتف سامسونغ على تفوقه بفارق 16 ثانية.

وعزت القناة السبب في هذا التفوق إلى أن هاتف سامسونغ يستخدم نظام التخزين USF 3.0 الذي يتسم بأنه أسرع، ونظامًا جديدًا للملفات، بالإضافة إلى أن الجهاز يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إقلاع التطبيقات، فهو ينظر إلى أكثر التطبيقات تشغيلًا خلال أسبوع، ثم يعمل على حفظ ما يصل إلى 12 تطبيقًا منها جزئيًا في ذاكرة (رام) لتسريع التشغيل.

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وبمقارنة المواصفات بين (غالاكسي نوت10بلس) و(آيفون 10إس ماكس)، يظهر أن هاتف سامسونغ يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) أكبر بفارق 8 غيغابايت، إذ تبلغ في الأول 12 غيغابايت، مقابل 4 غيغابايت في الآخر. ويضم الأول معالج سنابدراجون 855 بمعمارية 7 نانومتر، وهي المعمارية ذاتها الموجودة في معالج A12 من آبل.

وذكرت القناة أن هاتف (غالاكسي نوت10بلس) تمكن من التفوق على آيفون في الجولة الأولى، وهو ما لم يحدث مع أي هاتف أندرويد آخر، باستثناء هاتف (ون بلس 7 برو) الذي يعد أسرع هاتف في السوق حاليًا، بحسب موقع القناة.