بعد 11 عاما من إطلاق آيفون.. أخيرا هذا الموقع على iOS

أصبح لدى موقع Craigslist الأميركي أخيرًا تطبيقًا رسميًا على نظام iOS، وذلك بعد ما يقرب من 25 عامًا من إنشاء الموقع وبعد أكثر من عقد من إطلاق شركة آبل لمتجر تطبيقاتها آب ستور App Store.

هذا ويعد Craigslist بمثابة موقع أميركي للإعلانات المبوبة مع أقسام مخصصة لشراء وبيع الأثاث والأدوات المنزلية والإلكترونيات وأجهزة الحاسب والملابس والدراجات وجميع أنواع المواد المستخدمة، بالإضافة إلى منتديات النقاش.

وظهر Craigslist لأول مرة في عام 1995، وأصبح اسمًا مألوفًا للإعلانات المبوبة على الإنترنت، ومع ذلك، لم يكن لدى الموقع تطبيقًا رسميًا لجهازي آيفون وآيباد في غضون أحد عشر عامًا منذ أن أطلقت آبل متجر iOS.

وبالرغم من إطلاق التطبيق بشكل رسمي إلا أنه يصعب العثور عليه بشكل سريع في App Store، وذلك لأن هناك العديد من عملاء Craiglist من الجهات الخارجية لنظام iOS الذين أمضوا سنوات في جعل تطبيقاتهم تدور حول كلمة Craigslist.

ويبدو أن التطبيق الرسمي يفعل كل ما قد تتوقعه من تطبيق Craigslist المحمول، بحيث يمكنك وضع إعلانات والرد عليها، والبحث عن قوائم تحت نفس الفئات التي تجدها على موقع Craigslist، وإعداد التنبيهات.

ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، كما أن المراجعات المبكرة على متجر التطبيقات إيجابية إلى حد كبير، الأمر الذي يشجع استخدامه من قبل أي شخص يحتاج إلى بيع الأثاث أو البحث عن شقة أو البحث عن عمل بدوام جزئي أو أي شيء آخر.

ويلاحظ في وصف التطبيق أن Craigslist يسمح للمستخدمين بحفظ المشاركات وعمليات البحث بالإضافة إلى إعداد التنبيهات ونشر الإعلانات وتعديلها وتجديدها من خلال التطبيق.