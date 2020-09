هذه التطبيقات تستنزف بطارية الـ"آيفون" بسرعة

هناك العديد من العوامل التي قد تتسبب في استنزاف بطارية هاتفك بسرعة منها تشغيل ميزة سطوع الشاشة لأعلى مستوى طول الوقت، وتشغيل الموقع الجغرافي طول الوقت، أو ارتفاع درجة الحرارة، ولكن هناك أيضًا بعض التطبيقات التي تعمل في الخلفية طول الوقت وتستنزف بطاريات هواتف آيفون بمعدل أسرع.

وقد تستنزف البطارية بشكل أسرع من المعتاد في حالة تقادمها، حيث إن الهواتف الذكية كلها تعمل ببطاريات الليثيوم أيون التي تقل قدرتها على تخزين الطاقة مع تقدمها في العمر.

فيما يلي 5 تطبيقات تشتهر باستنزاف بطاريات هواتف آيفون بسرعة، إلى جانب بعض النصائح لمنعها:



1- تطبيق فيسبوك:

يتسبب تطبيق فيسبوك في استهلاك قدر كبير من شحن البطارية، حيث تكمن المشكلة في عمله باستمرار في الخلفية، وتحديث خلاصة الأخبار باستمرار، ومزامنة جهات الاتصال تلقائيًا.

ويمكنك الحد من استهلاكه للبطارية عن طريق إيقاف تشغيل جميع الإشعارات الداخلية من داخل التطبيق.



2- خرائط غوغل:

يعتبر تطبيق خرائط جوجل من التطبيقات المفيدة للغاية، ولكنه يستهلك كمية كبيرة من البيانات للعمل بشكل صحيح وتقديم تفاصيل دقيقة عن الموقع باستمرار، كما تعتمد خرائط جوجل في عملها على نظام تحديد المواقع العالمي GPS ما يؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة أكبر.

ولتقليل استهلاك تطبيق خرائط جوجل للبطارية؛ يمكنك تفعيل وضع توفير البطارية، وإيقاف التطبيق من تحديث نفسه عندما لا يكون قيد الاستخدام.

كما يمكنك إيقاف تشغيل وضع GPS وضبط ميزة الموقع أيضًا لأن كليهما يستهلك قدرًا كبيرًا من البطارية، وذلك باتباع هذه الخطوات:

• انتقل إلى (الإعدادات) على هاتف آيفون.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى (خرائط جوجل) Google Maps.

• اضغط على خيار (الموقع) Location؛ واختر بين(اسأل في المرة القادمة) أو (أثناء استخدام التطبيق) أو (دائمًا).

• بعد ضبط إعداد الموقع، اضغط على خرائط جوجل في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة ، ثم اختر (الإشعارات) Notifications. ثم قم بتبديل (السماح للإشعارات) إلى (منع إرسال الإشعارات غير الضرورية إلى جهازك).



3- تطبيق سناب شات:

يعتبر تطبيق سناب شات من أشهر التطبيقات استهلاكًا للبطارية، فخدمة الإشعارات وحدها كافية لاستنزاف بطارية هاتفك بسرعة كبيرة، كما يستخدم التطبيق خدمة الموقع لتحديد الموقع اللحظي للمستخدم وفقا لمشاركاته.

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة الموقع في سناب شات عن طريق القيام بما يلي:

• انتقل إلى تطبيق سناب شات على آيفون.

• اضغط على صورة ملفك الشخصي في الجانب العلوي الأيسر من الشاشة.

• اضغط على ترس الإعدادات في أعلى يمين الشاشة.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (من يمكنه) Who Can، ثم اضغط على خيار (رؤية موقعي) See My Location، واختر الوضع الخفي Ghost Mode.

4- تطبيق فيسبوك مسنجر:

يستنزف تطبيق مسنجر البطارية بسرعة بسبب طريقة عمله التي تشبه تطبيق فيسبوك، حيث يعمل في الخلفية ويعمل على مزامنة جهات الاتصال والإشعارات، ولتجنب ذلك يمكنك إرسال الرسائل عبر إصدار سطح المكتب من تطبيق فيسبوك نفسه وعدم تثبيت تطبيق فيسبوك مسنجر على هاتفك.

كما يوجد إصدار من تطبيق مسنجر للهواتف أقل استهلاكًا للبطارية ويدعى Messenger Lite .



5- واتساب:

يعتبر تطبيق واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شعبية في العالم، حيث وصل عدد مستخدميه إلى نحو 1.6 مليار مستخدم، ولكن لسوء الحظ يعتبر من التطبيقات التي تستهلك البطارية بسرعة.

كما أشارت بعض التقارير خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أن الإصدار 2.19.112 من تطبيق واتساب يستنزف البطارية بشكل أسرع على هواتف آيفون، كما أبلغ عدد من المستخدمين عن هذه المشكلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب مستخدمي آيفون فقد اشتكى بعض مستخدمي أندرويد من مشاكل استنزاف البطارية على أحدث إصدار من واتساب، ويبدو أن المشكلة تؤثر على عمر البطارية نظرًا لاستمرار نشاط واتساب في الخلفية. ولتجنب هذه المشكلة يجب تثبيت الإصدار الأحدث من التطبيق على هاتفك.