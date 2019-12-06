هذا جديد هواتف "نوكيا" مع بطارية تدوم يومين

أعلنت شركة "نوكيا"، الخميس، عن هاتفها الذكي الجديد "نوكيا 2.3" Nokia 2.3 الذي ينتمي إلى فئة الهواتف منخفضة المواصفات، ولكنه يمتاز بأنه يقدم تجربة أندرويد الخام، إذ يأتي في إطار مبادرة (أندرويد ون) Android One.

ولأنه من الهواتف منخفضة المواصفات، يأتي "نوكيا 2.3" مع جسم من البوليمر، ويقدم شاشة ذات نتوء بقياس 6.2 بوصة وبدقة 720 بكسل، كما يمتاز بأنه يأتي مع زر مخصص لمساعد غوغل الذكي Google Assistant.

ويحتوي الهاتف على معالج من نوع MediaTek Helio A22، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. وهو يدعم شريحتي اتصال SIM، ويدعم تقنية (بلوتوث 5.0).

ويقدم "نوكيا 2.3" كاميراتين خلفيتين بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للرئيسية، وبدقة 2 ميغابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية داخل النتوء فهي بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويحتوي الجهاز بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، تقول "نوكيا": إنها تكفي للعمل لمدة يومين. ومع ذلك، فالبطارية لا تدعم تقنية الشحن السريع. ولأن الهاتف ينتمي إلى مبادرة (أندرويد ون) فهو يدعم تجربة أندرويد الخام، وسوف يحصل على تحديثات أندرويد الأساسية لمدة عامين، وعلى تحديثات أمنية شهرية لمدة 3 سنوات. هذا، ويعمل الهاتف بالإصدار 9 باي بدلًا من أندرويد 10.

وتعتزم "نوكيا" إطلاق الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر المائل للأزرق، والأسود، والأصفر. وسوف يُطرح للبيع اعتبارًا من اليوم بسعر 120 دولارًا أمريكيًا.