حول هاتف آيفون إلى جهاز أيبود مع Rewound

أطلق المطور لويس أنسلو Louis Anslow تطبيقه الجديد المسمى Rewound في متجر آب ستور App Store التابع لشركة آبل، بحيث إن هذا التطبيق الذي يشغل الموسيقى يحول جهاز آيفون إلى جهاز آيبود كلاسيكي iPod، وذلك عبر استخدامه واجهات قابلة للتنزيل لتحويل التطبيق إلى آيبود، ويتزامن مع مكتبة آبل ميوزك Apple Music.

وفي حال كان المستخدم يرغب في تشغيل عجلة النقر على جهاز آيبود ضمن جهاز آيفون، فإن هذا التطبيق الجديد يساعده على إعادة إحياء مشغل موسيقى آبل الشهير في عصر شاشة اللمس الحديثة، حتى إن التطبيق يتضمن ردود فعل لمسية، بحيث يبدو جهاز آيفون وكأنه جهاز آيبود كلاسيكي حقيقي.

ويعمل مطور Rewound على التطبيق منذ عام، وتتمحور فكرته حول إعادة جلب الأزرار والعجلة الدوارة والحنين إلى أجهزة مثل آيبود، ويوضح لويس أنسلو أن بإمكانك برمجة المظهر الخارجي لجهاز ما لجعله يصبح مشابهاً لأي شيء.

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وبالرغم من أن المطور لا يقوم بتسويق Rewound كتطبيق من شأنه أن يحول جهاز آيفون إلى جهاز آيبود، لكن هذا هو الغرض الأساسي الآن من التطبيق، وسمحت طريقة تصميم التطبيق بنشره في متجر التطبيقات، حيث يتم تنزيل الواجهات ببساطة بعد تثبيت التطبيق، وهو حل ذكي طالما أن آبل لا تسحب التطبيق من متجرها.

ويدعم Rewound مكتبة آبل ميوزك فقط في الوقت الحالي، لكن هناك خططا لدعم سبوتيفاي في المستقبل، وأوضح المطور أنه يعمل حتى على أداة مصغرة لنظام iOS، والتي ستعمل كمشغل موسيقى صغير الحجم، بحيث قد يتمكن المستخدم من الوصول إلى iPod Nano من شاشة القفل.

يذكر أن لويس أنسلو لا يعد المطور الوحيد الذي يعمل على التطبيقات التي تحول جهاز آيفون إلى جهاز آيبود، إذ كشف إلفين هو Elvin Hu، وهو طالب يدرس التصميم في كلية Cooper Union في مدينة نيويورك، مؤخرًا عن أنه يعمل على تطبيق مماثل يتضمن عجلة النقر وميزة Cover Flow القديمة، وهي واجهة رسوميات ثلاثية الأبعاد تسمح للمستخدمين بالتمرير والتنقل خلال الألبوم والأغاني لاختيار الأغنية المطلوبة.