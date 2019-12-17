إنستاغرام تطلق ميزةً لمكافحة التنمر عبر الإنترنت

قالت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاغرام، الاثنين، إنها أطلقت ميزة جديدة تنبه المستخدمين قبل نشر المنشورات التي يُحتمل أن تكون مسيئةً، وذلك في خطوة جديدة منها لمحاربة التنمر.

وقالت إنستاغرام – المملوكة لشركة فيسبوك – في تدوينة: اعتباراً من اليوم، أطلقنا ميزة جديدة تنبه الناس عندما يُحتمل أن تُعدّ التسميات التوضيحية لصورة أو مقطع فيديو مسيئةً، فتعطيهم الفرصة للتوقف لحظة وإعادة النظر في كلماتهم قبل النشر.

وأوضحت الشركة أن إطلاق هذه الميزة يأتي في إطار التزامها في مكافحة التنمر عبر الإنترنت، وهي قائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعرف على أشكال مختلفة من التنمر على إنستاغرام.

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وأطلقت إنستاغرام في وقت سابق من العام الحالي ميزة تنبه المستخدمين إلى أن تعليقاتهم قد تُعدّ مسيئة قبل نشرها، وقالت الشركة: إن النتائج كانت واعدة، لذا تأتي الميزة الجديدة لأن منح الناس فرصة سيشجعهم على إعادة النظر في كلماتهم.

وقالت إنستاغرام: "اليوم، عندما يكتب شخص ما تعليقاً لأحد منشورات الخلاصة ويكتشف الذكاء الاصطناعي خاصتنا أن التسمية التوضيحية قد تكون مسيئة، فستتلقى رسالة فورية لإبلاغه بأن هذه التسمية التوضيحية مشابهة لتلك التي أُبلغ عنها بسبب التنمر. ستتاح لهم الفرصة لتعديل التسمية التوضيحية قبل نشرها".

وأضافت الشركة أن هذا التحذير يساعد – بالإضافة إلى تقييد وصول التنمر – على تثقيف الناس بشأن ما هو غير مسموح على إنستاغرام، ومتى قد يكون حساب في خطر كسر قواعدنا. وستتوفر الميزة في عدد من الدول قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.