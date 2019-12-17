"مايكروسوفت" توضح الاسم والتصميم الغريب لمنصة ألعابها

كشفت "مايكروسوفت" في نهاية الأسبوع الماضي عن منصة الألعاب الجديدة Xbox Series X، وهي الجيل التالي من أجهزة Xbox المعروفة سابقاً باسم Project Scarlett، حيث عرضت الشركة اسم المنصة غير المعتاد وتصميمها غير المتوقع، والتي تبدو كعلبة طويلة ومستطيلة، وذلك بالرغم من إمكانية وضعها على جانبها أيضًا، مما يجعلها تعمل بالوضعين الرأسي والأفقي.

وأثار كل من التصميم والاسم أسئلة حول سبب اتخاذ مايكروسوفت للقرارات التي اتخذتها، الأمر الذي دفع الشركة للكشف عن بعض الأفكار الكامنة وراء المنصة الجديدة، وذلك في مقابلة منشورة على موقع Gamespot مع فيل سبنسر Phil Spencer، رئيس منتج إكس بوكس Xbox.

وقال سبنسر، الذي يستخدم بالفعل منصة الألعاب الجديدة في منزله: إن التصميم الجديد للمنصة يسمح لها بأن تكون قوية جدًا دون إصدار أصوات مزعجة من المراوح أو المكونات الأخرى، وهناك دائمًا هذا الشد والجذب بين التصميم ونوع الصوتيات والتبريد ووحدة التحكم، ونحن لن نساوم على الوظيفة، وادعى فيل سبنسر أن أجهزة Xbox Series X لن تكون أعلى صوتًا من أجهزة Xbox One الحالية.

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ويبدو أن تصميم Xbox Series X منطقي من الناحية الهندسية بالنسبة إلى رئيس منتج إكس بوكس Xbox، حيث صممت مايكروسوفت المنصة الجديدة في محاولة منها لجعلها تختفي في مركز الترفيه الخاص بالمستخدم، كما صممت لتكون هادئة قدر الإمكان مع مروحة واحدة كبيرة تدفع كميات كبيرة من الهواء من الأعلى.

واستخدمت الشركة الحرف "X" بكثرة في العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك Xbox و Xbox One X و Project xCloud، وكانت مايكروسوفت قد ذكرت من قبل أن اسم المنصة سيكون بمثابة إشارة إلى ما يمكنها فعله، لكن سبنسر لم يوضح كيف حقق الاسم الجديد هذا الهدف، أو أي شيء آخر حول كيفية اختياره.

لكن العديد من الأشخاص اقترحوا أن الاسم قد يكون معقدًا للسماح لإصدارات مختلفة من المنصة أن تأتي في المستقبل، بشكل مماثل لأجهزة Xbox One S و Xbox One X، حيث يشير اسم Series X إلى احتمال وجود سلسلة أخرى من أجهزة Xbox التالية، وهناك الكثير من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هذا الأمر.