Galaxy Note10 Lite سيدعم ميزة لا يدعمها سابقه

حصلت النسخة المخففة من هاتف (غالاكسي نوت10) Galaxy Note10 المرتقب من سامسونغ Galaxy Note10 Lite في وقت سابق من الشهر الحالي – إلى جانب Galaxy S10 Lite النسخة المخففة من هاتف (غالاكسي إس10) Galaxy S10 – على ترخيص تقنية البلوتوث.

وكشف الترخيص أن الهاتفين (غالاكسي نوت10 لايت) Galaxy Note10 Lite و(غالاكسي إس10 لايت) Galaxy S10 Lite سوف يدعمان الإصدار 5.1 الأحدث من تقنية البلوتوث، الذي يجلب ميزة جديدة لا تتوفر في الهواتف التي تدعم تقنية (بلوتوث 5.0).

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ولأن هاتف (غالاكسي نوت10 لايت) سيأتي – على غرار النسخة القياسية منه – مع قلم إلكتروني، فإن دعم تقنية (بلوتوث 5.1) سوف يتيح للمستخدمين إيماءات متقدمة وأكثر دقة، وذلك على نحو لا يتوفر لهاتفي (غالاكسي نوت10) و(غالاكسي نوت10 بلس) الحاليين.

وسوف تتيح تقنية (بلوتوث 5.1) للمستخدمين معرفة مكان القلم في حال فقدانه بدقة متناهية.

يُشار إلى أن الكثير من التسريبات نُشرت خلال المدة الماضية عن النسخ المخففة من هاتفي (غالاكسي إس10)، و(غالاكسي نوت10)، ولكن لا يُعلم بعد متى تعتزم الإعلان عنهما، خاصةً مع اقتراب نهاية العام الحالي، وأن الأنظار مطلع العام المقبل سوف تتطلع إلى الهاتف الرائد المرتقب (غالاكسي إس11) Galaxy S11.