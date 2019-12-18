سامسونغ تكشف عن تقنية تمهد لكاميرات هواتف بدقة 144 ميغابكسل

كشفت شركة سامسونغ خلال مشاركتها في مؤتمر IEDM 2019 عن التقنية الجديدة 14nm FinFET التي تَعِد بتقديم حساسات تصوير بدقة 144 ميغابكسل في الهواتف الذكية.

يُشار إلى أن التحدي الرئيسي هو أن حساسات التصوير تحتاج إلى العمل بجهد مرتفع نسبياً (2 فولت وما فوق)، وأن جميع مصممي الرقائق الإلكترونية يهدفون إلى أقل جهد ممكن، وذلك بغية التقليل من استهلاك الطاقة والحرارة.

موضوع يهمك في تصويت واسع من الحزبين، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، على ميزانية البنتاغون البالغة 738 مليار دولار، والتي... الكونغرس يقر قانون قيصر.. ثأراً للفظاعات بحق السوريين سوريا

ووفقًا لباحثي سامسونغ، فإن تقنية 14nm FinFET الجديدة سوف تسمح بخفض استهلاك الطاقة بنسبة 42% في حساس بدقة 144 ميجابكسل عند التصوير بمعدل 10 إطارات في الثانية. وعند تسجيل الفيديو بدقة 12 ميغابكسل وبمعدل 30 إلى 120 إطاراً في الثانية، فإن الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 37%.

تجدر الإشارة إلى أن رقم 14 نانومتر في التقنية لا يشير إلى حجم البكسل، إنما يشير إلى الترانزستورات التي تضخم الإشارة القادمة من البكسلات، إلى جانب عمليات المعالجات الرقمية، والتماثلية الأخرى التي توجد على حساس التصوير.