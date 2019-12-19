أمازون وآبل وغوغل.. تعاون لتطوير "الخدمات المنزلية"

أعلنت "أمازون" و"آبل" و"غوغل"، الأربعاء، عن خطة لتطوير تقنية مشتركة لخدمات المنتجات الذكية للمساعدة المنزلية، في خطوة ترمي إلى تمكين هذه الأجهزة المختلفة من التواصل.

كما تسعى هذه المجموعات إلى ضم جهودها لتقديم تكنولوجيا مشتركة تعمل مع خدمات المساعدة المنزلية "أمازون أليكسا" و"غوغل أسيستنت" و"سيري" من "آبل".

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إلى ذلك قالت في بيان إن المشروع "يهدف لتحسين تجربة المستهلكين الساعين لاستخدام الأجهزة الذكية للمساعدة المنزلية التي لا تتلاءم مع بعضها البعض"، لافتة: "نؤمن بأنه في الإمكان اعتماد هذا النظام على نطاق واسع في الأجهزة المنزلية وخدمات المساعدة الصوتية بينها غوغل أسيستنت وأمازون أليكسا وسيري من آبل" وغيرها.

ويشمل المشروع الجديد أيضاً "زيغبي ألاينس"، وهو مشروع أطلق سابقاً لتطوير نظام لاسلكي مشترك للأجهزة الذكية، يضم شركات مثل "سامسونغ" وشركات بيع بالتجزئة مثل "إيكيا" وشركات تقنية أخرى، بينها "أن أكس بي سيمي كونداكترز".

وأشار البيان إلى أن "مجموعة العمل الصناعية ستعتمد مقاربة قائمة على المصادر الحرة لتطوير نظام اتصالات جديد موحد واعتماده".