جديد فيسبوك لحماية الخصوصية.. أرقام الهواتف "سرية"

قالت شركة فيسبوك لوكالة رويترز اليوم الخميس إنها لن تستخدم أرقام هواتف المستخدمين المقدمة إليها من أجل ميزة المصادقة الثنائية في ميزة (الأشخاص الذين قد تعرفهم)، وذلك في إطار عملية إصلاح واسعة النطاق لممارسات الخصوصية الخاصة بها.

وكشفت تقارير العام الماضي أن فيسبوك كانت تستخدم البيانات الشخصية التي حصلت عليها للمصادقة الثنائية لخدمة الإعلانات، مما أثار غضب المدافعين عن الخصوصية، الذين وصفوا هذه الممارسة بأنها خادعة، وقالوا: إنها تؤدي إلى انعدام الثقة في أداة أمان رقمية أساسية.

وقالت الشركة – التي تملك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.48 مليار مستخدم نشط شهريًا: إنها توقفت بالفعل عن السماح باستخدام أرقام الهواتف هذه لأغراض الدعاية في شهر حزيران/يونيو الماضي، وبدأت الآن في توسيع هذا الفصل ليشمل اقتراحات الأصدقاء.

وبدأت فيسبوك التحديثات التي تأتي في إطار تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، التي تطلب منها تعزيز الإجراءات الوقائية على بيانات المستخدمين لحل تحقيق حكومي في ممارسات الخصوصية.

وورد في أمر لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية – الذي لا يزال معلقًا في انتظار الموافقة في المحكمة: إن فيسبوك فشلت في الكشف عن أن أرقام الهواتف المقدمة للمصادقة الثنائية ستُستخدم أيضًا في الإعلانات، ومنعت هذا النهج على وجه التحديد من الأدوات الأمنية.

وسيؤدي التغيير – الذي يبدأ تطبيقه هذا الأسبوع في كل من الإكوادور، وإثيوبيا، وباكستان، وليبيا، وكمبوديا، على أن يُطبق في جميع أنحاء العالم مطلع العام المقبل – إلى منع استخدام أي أرقام هواتف تُوفَّر لفيسبوك أثناء الاشتراك في المصادقة الثنائية في تقديم اقتراحات الأصدقاء.

ولن يتأثر المستخدمون الحاليون للأداة بهذا القرار، ولكن يمكنهم فك ارتباط أرقام المصادقة الثنائية الخاصة بهم من ميزة اقتراح الأصدقاء عن طريق حذفها وإضافتها مرة أخرى. وقالت متحدثة باسم الشركة: إن الفصل بين المصادقة الثنائية والإعلان الذي بدأ خلال صيف 2019 ينطبق على المستخدمين الجدد والحاليين.