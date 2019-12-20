غوغل تحسن قدرات الترجمة في وضع عدم الاتصال

أعلنت شركة غوغل الخميس عن تحسين ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال عبر خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate.

وأعلنت عملاقة التقنية الأميركية في تدوينة: "حينما تسافر إلى مكان ما من دون الوصول إلى الإنترنت، أو كنت لا تريد استخدام خطة البيانات خاصتك، لا يزال بإمكانك استخدام تطبيق Google Translate على أندرويد وآي أو إس عندما يكون هاتف غير متصل بالإنترنت".

وأضافت غوغل أن ميزة الترجمة في وضع عدم الاتصال تتحسن، إذ إنها أصبحت أدق بنسبة 12% في 59 لغةً مع تحسين خيارات الكلمة، والقواعد، وبنية الجملة. وفي بعض اللغات، مثل: اليابانية، والكورية، والتايلندية، والبولندية، والهندية، فإن الدقة أصبحت أفضل بنسبة 20%.

وأشارت الشركة إلى أن تطبيق الترجمة يدعم النقل الحرفي، أي كتابة كلمة بحروف لغة أخرى، في وضع عدم الاتصال، وذلك لعشر لغات، وهي: العربية، والبنغالية، والغوغاراتية، والكانادا، والمهاراتية، والتاميل، والتيلغو، والأردية.

ولتجربة الترجمة والنقل الحرفي في وضع عدم الاتصال، يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق Google Translate على نظام أندرويد من متجر غوغل بلاي، ونظام آي أو إس من متجر آب ستور.