سامسونغ تعمل على بنك طاقة يدعم شحنا لاسلكيا بسرعة عالية

أفاد موقع سام موبايل SamMobile أن شركة سامسونغ تعمل على تطوير بنك طاقة يدعم تقنية الشحن السلكي واللاسلكي بسرعة عالية جداً.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد أطلقت هاتفها الذكي (غالاكسي نوت 10بلس) Galaxy Note10+ مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة عالية جدًا قدرها 45 واط، وهي الآن تعمل على بنك طاقة يدعم سرعات قريبة منها.

وحصل بنك الطاقة المرتقب من سامسونغ على ترخيص (هيئة الاتصالات الفيدرالية) FCC الأميركية باسم الطراز EB-U3300 وهو يدعم الشحن اللاسلكي، وسوف يدعم الشحن باستطاعة 25 واط.

وكان موقع SafetyKorea قد نشر صورة لبنك الطاقة الذي تعمل عليه سامسونغ تكشف عن وجود منافذ USB-C، ووسادة علوية لدعم الشحن اللاسلكي. ولا يوجد منفذ USB-A بالنظر إلى أن سرعات الشحن العالية التي تتجاوز استطاعتها 25 واط تتطلب أسلاك USB-C.

ويُرجح أن يدعم بنك الطاقة الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط، أما السعة فيُتوقع أن تكون 10.000 ميللي أمبير/ساعة. وليس من الواضح متى تعتزم سامسونغ الإعلان عن بنك الطاقة الجديد، ولكن يُتوقع أن يكون ذلك إلى جانب الإعلان عن هاتفها الرائد المرتقب (غالاكسي إس11) Galaxy S11 أواخر شهر شباط/فبراير المقبل.