تعرف على أصغر حاسب محمول في العالم مع لوحة اللمس

تهدف شركة Magic Ben الصينية إلى إحياء أجهزة الحواسيب المحمولة المسماة Netbooks، والتي اختفت بعد ظهور أجهزة الحواسيب اللوحية العاملة بواسطة أندرويد وآي أو إس، عبر جهاز جديد يسمى Magic Ben Mag1، وهو عبارة عن حاسب محمول جديد فائق الصغر يأتي بهيكل من الألومنيوم ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة لمس صغيرة أسفل شريط المسافة.

وبالرغم من أن الحاسب يأتي بأبعاد 20.7×14.6×1.8 سنتمتر تقريباً، وبوزن أقل من 700 غرام، إلا أنه يمتلك منافذ أكثر من حاسب Apple Macbook، حيث يحتوي على منفذ USB 3.0 Type-A بالحجم الكامل ومنفذ USB Type-C وقارئ بطاقة microSD ومقبس صوت 3.5 ميليمتر ومنفذ HDMI صغير ومستشعر بصمة في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح.

وتشمل الميزات الأخرى بعض المكونات المتطورة مثل وحدة المعالجة المركزية Intel Core M3-8100Y، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بسعة 16/8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 256/512 جيجابايت.

ويدعم MAG1 الاتصال بالشبكة اللاسلكية واي فاي ثنائية النطاق والبلوتوث 4.0، بالإضافة إلى أكبر نقطة بيع، والتي تتمثل في الشاشة العاملة باللمس IPS بقياس 8.9 إنش، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 2560×1600 بيكسل.

وبالرغم من حجمه الصغير، إلا أن الحاسب يأتي مع بطارية بسعة 8600 ميلي أمبير تدعي الشركة المصنعة أنها ستشغله لمدة تصل إلى سبع ساعات، كما يمكن استخدام بنك الطاقة لشحنه عبر موصل Type-C لأنه يدعم توصيل الطاقة.

وتبدأ تكلفة النسخة الأساسية من الحاسب المحمول الصغير من حوالي 590 دولاراً وتصل التكلفة إلى 790 دولاراً للنسخة ذات المواصفات الأعلى بعد إضافة دعم لقلم إلكتروني وإضاءة خلفية للوحة المفاتيح وقارئ بصمة الإصبع ومنفذ M.2 احتياطي، مما يجعل أسعاره معقولة أكثر من بعض المنافسين ذوي الإمكانيات العالية.