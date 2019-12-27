ميزة مهمة في "واتساب".. رسائل منتهية الصلاحية

يبدو أن واتساب في طريقها إلى وضع "تاريخ لانتهاء الصلاحية" لبعض الرسائل، لا سيما ضمن مجموعات المحادثة.

في التفاصيل أطلقت خدمة التراسل الفوري ميزة جديدة في الإصدار التجريبي الأحدث لتطبيقها على نظامي أندرويد، وآي أو إس، تسمح للمستخدمين بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد انقضاء وقت محدد.

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الرسائل المختفية

وكان موقع WABetaInfo – المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب – أول من رصد الميزة وقال في تدوينة: "في التحديثات الأحدث لواتساب على أندرويد وآي أو إس، اكتشفنا ميزة جديدة تحت التطوير باسم (الرسائل المختفية) Disappearing Messages وسوف تسمح بإزالة الرسائل تلقائيًا بعد وقت محدد".

وأضاف أن الدلائل المخفية الأولى على الميزة رُصدت في النسخة التجريبية ذات الرقم 2.19.275 من تطبيق واتساب على أندرويد. ونشر الموقع لقطات شاشة للميزة من قسم (معلومات المجموعة) Group Info، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الميزة قد تتوفر للدردشات الفردية أيضًا.

إلى ذلك، لوحظ في الإصدار التجريبي الأحدث 2.19.384، بعض التغييرات على الميزة التي تعمل عليها واتساب، بما في ذلك: خيارات جديدة للمدة، كما أُعيد تسمية الميزة ليصبح (احذف الرسائل) Delete Messages.

تنظيف الدردشات الجماعية

والآن أعادت واتساب تسمية الميزة على الإصدار التجريبي الأحدث 2.20.10.24 على نظام آي أو إس. وقال موقع WABetaInfo: إن واتساب غيرت خططها المتعلقة بالميزة، إذ أزالتها من الدردشات الفردية، وهي تسعى الآن إلى جعلها أداة لتنظيف الدردشات الجماعية، خاصةً أن الدردشات الجماعية تكثر فيها الرسائل التي إن تراكمت فقد تؤثر على مساحة التخزين على الهاتف، لذا، فإزالة الرسائل تلقائيًا بعد مدة معينة سيحل المشكلة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون حصرية لمشرفي المجموعات.

يذكر أنه يمكن للمستخدمين تنزيل النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب من خلال الاشتراك بالبرنامج التجريبي على متجر جوجل بلاي، أو تنزيلها وتثبيتها يدويًا من هنا.