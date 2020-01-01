"عام إنستغرام".. مليار مستخدم وميزات لا تنتهي

من الممكن أن يُطلق على هذا العقد اسم (عقد إنستغرام) Instagram Decade، فقد مرت 9 سنوات فقط منذ إطلاق هذه المنصة في عام 2010، ولكنها الآن ذات تأثير كبير جدًا على المستخدمين والعلامات التجارية.

يتخطى عدد مستخدمي منصة إنستغرام مليار مستخدم نشط شهريًا، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة من حيث المستخدمين النشطين بعد فيسبوك، ويوتيوب وواتساب وماسنجر، وWeChat، كما يتخطى عدد مستخدمي قصص إنستغرام 500 مليون مستخدم يوميًا.

الآن؛ بعد دخول العام الجديد 2020 نجد أن إنستغرام أطلقت الكثير من الميزات الجديدة للمستخدمين على مدار العام أبرزها:

إطلاق ميزة الشراء مباشرة من داخل التطبيق، ودعم مقاطع الفيديو الأفقية على IGTV، وبدء اختبار إخفاء عدد الإعجابات على المنشورات وهو القرار الأكثر إثارة للجدل حتى الآن، وغير ذلك الكثير.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته إنستغرام للمستخدمين خلال عام 2019:

1- دعم النشر عبر عدة حسابات:

بدأت شركة إنستغرام عام 2019 بإطلاق ميزة جديدة يوم 9 يناير تسمح لمستخدميها بالنشر في عدة حسابات مرة واحدة، وذلك في مسعى منها لتسهيل عمليات النشر للمستخدمين الذين يملكون أكثر من حساب.

وقد بدأ إطلاق هذه الميزة لمستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) iOS أولا. وكانت تستهدف العلامات التجارية، والمشاهير، وحتى المستخدمين العاديين الذين غالبًا ما ينشرون صورهم وفيديوهاتهم أكثر من مرة عبر عدة حسابات في الوقت نفسه.



2- ميزة الشراء مباشرة من التطبيق:

أعلنت إنستغرام يوم 19 مارس عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميها إتمام عمليات الشراء دون مغادرة التطبيق، وذلك عن طريق استخدام خيار (ادفع) Checkout الذي سيظهر على العناصر المعروضة للبيع. تعتبر هذه الميزة خطوة مهمة جدًا للعلامات التجارية والمتاجر الإلكترونية التي تملك حسابات على المنصة.

ساعدت هذه الميزة في جعل عمليات الشراء أكثر سلاسة، فبمجرد أن ينقر المستخدم على منتج ما يهتم به يظهر زر (Checkout on Instagram)، الذي يتيح له اختيار الحجم واللون وما شابه ذلك، ثم يقوم بإدخال الاسم والبريد الإلكتروني ومعلومات الفوترة وعنوان الشحن في أول مرة يقوم بالشراء فقط، لأنه بمجرد إنهاء الطلب الأول يتم حفظ بياناتك بشكل آمن للتسوق بواسطتها في المرة التالية. كما يوجد إشعارات حول الشحن والتسليم داخل التطبيق مباشرةً لتسهيل متابعة عملية الشراء.

3- محاربة مشكلة الإعجابات المزيفة:

أعلنت إنستغرام يوم 26 أبريل اتخاذها إجراءات صارمة ضد الخدمات التي تَعِد بمساعدة المستخدمين بشراء أعداد كبيرة من المتابعين؛ وذلك من خلال رفع دعوى قضائية ضد شركة يقع مقرها في نيوزيلندا تدير إحدى خدمات بيع الاعجابات والمشاهدات والمتابعين الوهميين على المنصة.

وقد جاء هذا الإجراء بعد أشهر من صدور تقرير يكشف وجود 17 خدمة لبيع المتابعين استخدمت شبكة الإعلانات الخاصة بإنستغرام لعرض خدمات التفاعل الوهمي على مستخدمي المنصة.

4- إتاحة الإشارة للمنتجات في بعض البلاد العربية:

أعلنت إنستغرام يوم 27 أبريل عن إتاحة خيار الإشارة للمنتجات للحسابات التجارية الرسمية في ثلاثة أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات، ولبنان. وهو ما يجعل التسوق عبر المنصة أكثر سهولة وراحة.

5- وضع الكاميرا الجديد Create Mode:

أعلنت إنستغرام يوم 30 أبريل عن تصميم جديد لواجهة الكاميرا تضمن وضع يُسمى Create Mode؛ والذي يَمنح مستخدمي قصص إنستغرام إمكانية المشاركة دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث يمكن كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.



6- ميزة ملصقات التبرعات:

أعلنت إنستغرام يوم 30 أبريل أيضًا عن ميزة جديدة تُسمى (ملصق التبرع) Donation Sticker، تتيح للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح جمع التبرعات من خلال مشاركة ملصق للتبرع في ميزة القصص، وبذلك يمكن جمع التبرعات مباشرةً من المتابعين لصالح قضية ما.



7- إطلاق Shop@:

أعلن فريق إنستغرام يوم 9 مايو عن إطلاق حساب جديد يحمل اسم (Shop@) مخصص للشركات الصغيرة والمبدعين، حيث يضم محتوىً فريدًا وقصصًا ملهمةً من أصحاب الأعمال عبر فئات التسوق الكبرى مثل: الموضة ومستحضرات التجميل، والديكور المنزلي، وغير ذلك الكثير، ليكون مكانًا رائعًا لتعلم أفضل الممارسات من الشركات الصغيرة التي تقوم بالترويج لنشاطها بشكل صحيح.

8- تحديث تبويب استكشاف Explore:

أطلقت إنستغرام يوم 16 مايو تصميمًا جديدًا لتبويب (استكشاف) Explore، والذي يقدم المزيد من الطرق لاكتشاف الصور ومقاطع الفيديو والمنتجات والقصص ذات الصلة باهتماماتك، وذلك عن طريق إضافة علامات تبويب جديدة في شريط التنقل مثل: IGTV، وShop متبوعة بقنوات مواضيع مصممة خصيصًا لاهتماماتك، مثل الطعام، والفن، والسفر، وغيرها.

8- دعم مقاطع الفيديو الأفقية في IGTV:

أعلنت إنستغرام يوم 23 مايو عن دعم مشاركة مقاطع الفيديو الأفقية ضمن IGTV لتسهيل الأمر على صناع المحتوى، حيث إن هذا التحديث جاء استجابةً لطلباتهم حتى يتمكن المبدعون من التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يريدونها.

كما أعلنت الشركة أن هذا التحديث يوفر للمشاهدين أنواعًا مختلفةً من المحتوى بالطريقة التي يريدونها.

9- إطلاق ميزات جديدة لمكافحة التنمر:

أطلقت إنستغرام يوم 8 يوليو ميزة جديدة تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتقوم بتنبيه المستخدمين بأن تعليقهم يُعتبر مهينًا أو غير لائق، وذلك قبل نشره. ما يتيح للمستخدمين فرصة التراجع عن وضع تعليق غير لائق.

وأطلقت أيضًا يوم 2 أكتوبر ميزة جديدة تُسمى (تقييد) Restrict تساعد الأشخاص الذين يتعرضون للتنمر – ولكنهم يترددون في الإبلاغ – على حماية حساباتهم من هذه الشخصيات في هدوء. لأنه بمجرد تقييد شخص ما ستكون تعليقاته ظاهرة له فقط. ويمكنك اختيار عرض التعليق عن طريق النقر على "راجع التعليق"، والموافقة على التعليق حتى يتمكن الجميع من رؤيته. كما أنه لا يمكن استقبال أي إشعارات بالتعليقات أو رسائل من حساب مقيد.

كما أطلقت يوم 16 ديسمبر ميزة أخرى تعتمد في عملها أيضًا على الذكاء الاصطناعي وتعمل على تنبيه المستخدمين عندما يُحتمل أن تضم التسميات التوضيحية لصورة أو مقطع فيديو نصوصًا يحتمل أن تكون مسيئةً، وبذلك تعطيهم الفرصة للتوقف لحظة وإعادة النظر في كلماتهم قبل النشر.

10- تغيير سياسات حذف الحسابات:

أعلنت إنستغرام يوم 18 يوليو تغيير سياسة حذف الحسابات، وذلك من خلال حذف الحسابات التي تحتوي على نسبة مئوية معينة من انتهاك المحتوى. وبذلك يمكن للمنصة اكتشاف الحسابات التي تنتهك سياساتها بشكل متكرر وإزالتها.

كما أعلنت عن وجود إشعارات لمساعدة الأشخاص على فهم سبب تعرض حساباتهم للإيقاف، كما سيوفر هذا الإشعار أيضًا فرصة للطعن في المحتوى المحذوف.

11- إضافة ميزة للإبلاغ عن الأخبار الوهمية:

أعلنت إنستغرام يوم 15 أغسطس عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تتضمن أخبار وهمية، وذلك في إطار سعيها للقضاء على المعلومات الخاطئة وغيرها من الانتهاكات التي عانى منها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الشركة إنها لن تمرر كل منشور إلى المدققين، وأن النتائج المصنفة على أنها كاذبة لن تحذف تمامًا بل ستُزال من الأماكن التي يبحث فيها المستخدمون عن محتوى جديد، مثل: تبويب (استكشف) Explore، ونتائج البحث عن الوسوم (hashtag).



12- ميزة جدولة المنشورات ومقاطع فيديو IGTV من فيسبوك:

أعلنت شركة فيسبوك يوم 16 سبتمبر عن عدد من التحديثات التي تستهدف صناع المحتوى والناشرين، وذلك خلال جلسة لها في اجتماع دولي للبث عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكان أهم هذه التحديثات هو تحديث (أستوديو مبدعي المحتوى) Creator Studio، الذي يتيح للشركات على المنصة جدولة منشورات إنستاجرام، ومقاطع فيديو IGTV قبل موعد نشرها بفترة تصل إلى ستة أشهر.

13- إطلاق تطبيق Threads:

أطلقت إنستغرام يوم 3 أكتوبر تطبيقًا جديدًا يحمل اسم (Threads) للتراسل يركز على الكاميرا، ويهدف إلى مساعدة المستخدم على التواصل مع الأصدقاء المقربين.

أعلنت إنستغرام أن Threads هو تطبيق قائم بذاته مع مراعاة الخصوصية والسرعة في اتصالاتك المقربة. حيث يتيح لك التطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل والقصص والمزيد مع قائمة أصدقائك المقربين في إنستاجرام، كما يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إليك، وتخصيص التجربة حول الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

14- ميزة جديدة لمكافحة الاحتيال:

أطلقت إنستغرام يوم 8 أكتوبر ميزة جديدة في تطبيقها لمساعدة المستخدمين على معرفة ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي تصلهم حقيقية، أو أنها عملية احتيال.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يتلقون رسائل بريد إلكتروني تدعي أنها من إنستاجرام، من التحقق مما إذا كانت فعلًا مرسلة منها، وذلك من خلال الانتقال إلى خيار (رسائل البريد الإلكتروني من إنستاجرام) Emails form Instagram في إعدادات الأمان في التطبيق، حيث سيجد المستخدم كل بريد إلكتروني أرسلته الشركة إليه خلال آخر 14 يومًا.

15- ميزات لحماية الخصوصية:

أطلقت إنستغرام يوم 15 أكتوبر ميزات جديدة داخل التطبيق تساعد المستخدمين على التحكم بشكل أفضل في البيانات التي يشاركونها مع تطبيقات الجهات الخارجية، حيث أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى التطبيقات ومواقع الويب التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وإدارتها، وذلك من خلال الإعدادات.

كما قدمت ميزة جديدة تُسمى (authorization screen) تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل واضح على أذن الوصول الذي تطلبه تطبيقات الطرف الثالث، حيث تتضمن خيارين أما إلغاء أو منح حق الوصول.

16- أداة لتحرير الفيديو:

أطلقت إنستغرام يوم 12 نوفمبر أداة جديدة في تطبيقها تُسمي (Reels) تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وضبط سرعتها، وتزويدها بالموسيقى، أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين، وذلك على غرار ميزة Duet في تطبيق (تيك توك) TikTok.

ولكن هذه الأداة اقتصر إطلاقها على البرازيل فقط، ولا توجد معلومات مؤكدة حول تاريخ إطلاقها في بلدان أخرى، لكن من المحتمل أن يتم ذلك إذا نجحت الأداة.

17- اختبار إخفاء عدد الإعجابات للجميع:

بدأت إنستاجرام هذا العام وتحديدًا خلال شهر نوفمبر في اختبار خيار (إخفاء الإعجابات) بالنسبة للجميع باستثناء صاحب المنشور، كانت بداية الاختبار في كندا خلال شهر أبريل ثم توسعت الشركة في بلدان أخرى على مدار العام.

وأوضح (آدم موسيري) Adam Mosseri الرئيس التنفيذي لشركة إنستاجرام في مؤتمر Wired25 الذي عُقد يوم 9 نوفمبر: “أن الفكرة من هذه الخطوة هي محاولة تقليل القلق وتقليل المقارنات الاجتماعية، ومنح الناس مساحة أكبر للتركيز على التواصل مع الأشخاص الذين يحبونهم والأشياء التي تلهمهم”

لن يتم إخفاء الإعجابات بالكامل حيث لا يزال بإمكان المنشورات الحصول على إعجابات، الفرق هو أن عدد مرات الإعجاب لن يكون مرئيًا للآخرين، وسيظل مقتصرًا على صاحب المنشور فقط، ولكن ستظهر أسماء بعض الأصدقاء الذين أُعجبوا بالمنشور، و كذلك عدد التعليقات.

18- تحديد عمر الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء حساب:

أعلنت إنستغرام يوم 4 ديسمبر عن شروط الاستخدام الخاصة بها لتتضمن طلب تواريخ الميلاد من جميع المستخدمين الجدد عند إنشاء حساب بحيث لا يقل عمر الأشخاص عن 13 عامًا عند إنشاء حساب جديد.

كما أعلنت عن ميزة جديدة لتعزيز خصوصية المراسلة وذلك من خلال التحكم في من يمكنه إرسال رسائل إليك على إنستاجرام. يمنحك هذا الخيار إمكانية السماح للأشخاص الذين تتابعهم فقط بالتواصل معك عبر الرسائل، أو إرسال طلبات الإضافة لمجموعات، أو تلقي ردود على القصص.

الجدير بالذكر أيضا أن شركة إنستاجرام واجهت بعض الاخفاقات على مدار 2019 وكان أبرزها ما يلي:

1- خطر الحظر في المملكة المتحدة بسبب المحتوى الضار:

واجهت منصة إنستغرام في نهاية شهر يناير خطر الحظر في المملكة المتحدة بسبب المحتوى الضار، إذ حذر (مات هانكوك) Matt Hancock وزير الصحة من أنه يمكن حظر أي منصة تواصل اجتماعي إذا فشلت في حماية الأطفال من الانتحار وإيذاء النفس.

وجاء هذا التهديد بعد مرور أيام قليلة من إدلاء والد الطفلة (مولي راسل) Molly Russell البالغة من العمر 14 عامًا، والتي انتحرت في عام 2017 بعد مشاهدة محتوى ضار عبر الإنترنت، بتصريحات يتهم فيها منصة إنستاجرام بمساعدة ابنته على قتل نفسها.

فيما علق متحدث باسم إنستغرام قائلًا: "ليس هناك ما هو أهم بالنسبة لنا من سلامة الناس في مجتمعنا، ونحن نعمل مع خبراء للحصول على فهم أفضل لطرق الحفاظ على سلامة المستخدمين، ولن نسمح بانتشار المحتوى الذي يروج إلى إيذاء النفس أو الانتحار، وسنستخدم التكنولوجيا للعثور عليه وإزالته".

2- تخزين الملايين من كلمات المرور بطريقة غير آمنة:

أكدت شركة فيسبوك المالكة لمنصة إنستغرام يوم 21 مارس أنها خزنت كلمات مرور بعض خدماتها بتنسيق قابل للبحث في قاعدة بيانات داخلية، وأن هذه المشكلة أثرت على عشرات الآلاف من مستخدمي إنستغرام.

ولكن في يوم 18 أبريل أكدت الشركة أن التحقيق الداخلي كشف عن سجلات إضافية لكلمات مرور إنستاجرام تم تخزينها على شكل نص عادي وكان من الممكن الوصول إليها من قبل ما يصل إلى 20 ألف موظف من موظفي الشركة، وأن هذه المشكلة أثرت على الملايين من مستخدمي إنستاجرام وليس عشرات الآلاف فقط.

كما أشارت إلى أنها قامت بتعديل الأكواد البرمجية الخاصة بتشفير كلمات المرور فور اكتشاف الخلل، وأنه لم يتم تسريبها خارج خوادم الشركة، كما لا يوجد أي دليل على وصول أي من موظفيها إلى البيانات.

3- إغلاق تطبيق Instagram Direct:

كشف العديد من مستخدمي تطبيق التراسل المستقل التابع لإنستاجرام Instagram Direct خلال شهر مايو عن تلقيهم رسائل تُشير إلى إغلاق التطبيق الشهر المقبل.

يُشار إلى أن إنستاجرام لم توضح سبب إغلاق التطبيق، ولكنها بالفعل توقفت تمامًا عن إصدار تحديثات للتطبيق على متاجر التطبيقات منذ شهر أبريل 2019.

4- تسريب بيانات الاتصال الخاصة بالملايين من مشاهير إنستغرام

أعلن الباحث الأمني (أنوراج سن) Anurag Sen يوم 20 مايو عن عثوره على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بالملايين من الشخصيات الشهيرة على إنستغرام.

وقال الباحث: "إن قاعدة البيانات – التي تستضيفها خدمة التخزين السحابي التابعة لشركة أمازون AWS – تُركت مكشوفة بلا أي كلمة مرور، ما يسمح لأي شخص بالوصول إليها، وأنها تضم أكثر من 49 مليون سجل، مضيفًا أن العدد مستمر في الزيادة".

وبعد تعقب قاعدة البيانات وجد أنها تعود إلى شركة تسويق تُسمى Chtrbox وهي شركة تدفع للمؤثرين Influncers لقاء نشر المحتوى المُروَّج على حساباتهم، وقد تم إزالتها بعد الإبلاغ عنها ولم تعلق شركة Chtrbox على الأمر.

في حين علق متحدث باسم إنستاجرام قائلًا: "إننا ننظر في المشكلة لفهم ما إذا كانت البيانات المسربة – بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف – من إنستغرام أو من مصادر أخرى، كما إننا نحقق مع شركة Chtrbox لفهم من أين جاءت هذه البيانات وكيف أصبحت متاحة للجمهور".

5- ثغرة تتيح لأي مهاجم الاستحواذ على أي حساب:

اكتشف الباحث الأمني (لاكسمان موثيا) Laxman Muthiyah يوم 14 يوليو ثغرة أمنية في تطبيق إنستاجرام تتيح لأي مهاجم السيطرة على حساب أي مستخدم.

وسمحت هذه الثغرة باختراق أي حساب في إنستاجرام، وذلك عبر تشغيل إعادة تعيين كلمة المرور أو طلب رمز الاسترداد أو تجربة رموز الاسترداد المحتملة بسرعة على الحساب. وقد أبلغ الباحث المنصة بالثغرة وأصلحتها على الفور وحصل في المقابل على مبلغ 30 ألف دولار كمكافأة.

6- السماح بتتبع المواقع الجغرافية المستخدمين:

تمكنت شركة تسويق تُسمى (Hyp3r) خلال شهر أغسطس من إنشاء سجلات مفصلة عن أماكن وجود المستخدمين اللحظية والقصص التي كان من المفترض أن تختفي بعد 24 ساعة، واستخدمت هذه البيانات لاستهداف الأشخاص عبر الإعلانات في ظل وجود قاعدة بيانات لآلاف المواقع.

وقد حدثت تلك الانتهاكات على مدار عام 2018 وحتى أغسطس 2019؛ حيث استغلت شركة (Hyp3r) ميزة في إنستاجرام سمحت لأي شخص بمشاهدة بيانات الموقع الجغرافي حتى لو لم يقم بتسجيل الدخول إلى إنستاجرام في ذلك الوقت.

أعلنت إنستغرام وقتها عن حذف حساب شركة (Hyp3r)، وأنها غيرت الميزة التي يمكن أن تساعد الشركات على جمع بيانات المواقع الجغرافية للمستخدمين بهذه الطريقة.

7- ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى منشورات الحسابات الخاصة:

صدر تقرير عن موقع BuzzFeed يوم 9 سبتمبر يوضح وجود ثغرة أمنية في منصة إنستغرام تتيح الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الحسابات الخاصة، وذلك من خلال فهم بدائي للغة (HTML) ومتصفح الويب. حيث يمكن لأي شخص استخدام متصفح ويب مثل جوجل كروم، وفحص الأكواد البرمجية على إحدى صفحات الويب لعرض ملفات (JPEG) و (MP4) من الخلاصات والقصص الخاصة وتنزيلها ومشاركتها.