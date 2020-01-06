خبر سار من آبل.. هواتف اقتصادية متوسطة التكلفة

زفّت عملاقة التكنولوجيا الأميركية آبل لعشاق هواتف "آيفون" بشرى سارة مفادها أن 2020 سيكون عام الهواتف الاقتصادية متوسطة التكلفة.

في التفاصيل، أوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "آبل" تجهز لتطرح أكثر من نسخة الجيل الثاني من هواتفها الاقتصادية "آيفون إس إي" خلال 2020.

وأضاف التقرير أن شركة آبل ستطلق هاتفين دفعة واحدة متوسطي التكلفة في النصف الأول من عام 2020، وهما "آيفون إس إي 2" و"آيفون إس إي 2 بلس".

Apple May Launch Two variants of iPhone SE 2 this year https://t.co/ru26s2e6Sm pic.twitter.com/qsURI5PdoI — The TechKnowledge (@TechKnowIND) January 3, 2020

3 ألوان

كما ستدعم "آبل" الهاتفين بشاشتين من نوع "LCD"، وستكون أحجام شاشتيهما 5.5 بوصة و6.1 بوصة.

وأكدت التقارير أن هواتف "آيفون إس إي"، ستشبه بصورة كبيرة هواتف "آيفون 8"، وستحتوي على مستشعر بصمة أصابع.

ولكن ستزود "آبل" هاتفها بشريحة جديدة فائقة السرعة من نوع "أيه 13"، وبذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت.

فيما لم تشر التقارير إذا كانت "آبل" ستدعم هواتفها الجديدة بتقنية "فيس آي دي" للتعرف على الوجه أم لا، إلا أن المصادر أوضحت أن هواتف "آيفون" الجديدة ستأتي بثلاثة ألوان "الفضي والرمادي والأحمر".