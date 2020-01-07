جديد سامسونغ.. مساعد روبوتي صغير على شكل كرة التنس

كشفت شركة سامسونغ خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن مساعد روبوتي صغير على شكل كرة التنس يدعى بالي Ballie، والذي يمكنه التنقل ضمن المنزل والمساعدة في حراسة المستخدمين، والعمل كمساعد للياقة البدنية، وكأداة لمساعدة كبار السن على التواصل مع الأجهزة الذكية في منازلهم، وحتى أداء دور الصديق للأطفال والحيوانات الأليفة.

ويأتي الروبوت الصغير، الذي يهدف إلى مساعدتك في جميع أنحاء المنزل، مزوداً بكاميرا مدمجة وميكروفون ومكبر صوت ويستخدم الذكاء الاصطناعي لأداء مهامه.

موضوع يهمك قد يسمح الذكاء الاصطناعي بتحليل سريع جداً لورم في الدماغ خلال إخضاع المريض لعملية جراحية ما يساعد الجراحين على العمل... الذكاء الاصطناعي يسرع تشخيص أورام الدماغ خلال الجراحات صحة

إلى ذلك، قال سيباستيان سونغ Sebastian Seung، نائب الرئيس التنفيذي وكبير الباحثين في شركة سامسونغ، إن Ballie مصمم لفهم احتياجات أصحابه ودعمهم والرد عليهم، مشيراً: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل الرعاية الشخصية، ونحن نرى أن الذكاء الاصطناعي على الجهاز أمر أساسي للتجارب الشخصية. وتتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز التحكم في معلوماتك وحماية خصوصيتك، مع الاستمرار في توفير قوة التخصيص".

فيما أوضح الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في سامسونغ كيف أن الروبوت ذو الشكل الكروي قادر على متابعة مالكه والتنقل بالقرب منه والتعرف على السرعة الشخصية لمالكه. وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز للقيام بدوريات في منازلهم والحفاظ عليها آمنة.

وبصفته مساعداً للياقة البدنية، فإنه يدفع المستخدمين بلطف إلى الاستمرار في الحركة، كما يمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد يساعد كبار السن على الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى في منازلهم وطلب المساعدة في حالات الطوارئ، مع التأكيد على عدم مشاركة البيانات المجمعة من Ballie مع شركات خارجية دون موافقة مسبقة ومباشرة من مستخدميها.

كما أوضحت العملاقة الكورية الجنوبية أنها تريد أن يكون Ballie أكثر بكثير من مجرد جهاز آخر، حيث يمكن للمستخدمين استخدام Ballie لالتقاط الأحداث باستخدام الكاميرا الخاصة به أو كرفيق يمكنه رعاية الحيوانات الأليفة، لكنها ابتعدت عن ذكر أي معلومات حول وقت ظهور Ballie أو تكلفته عن توافره.

يذكر أن سامسونغ لا تعد أول من يطلق على الروبوتات وصف رفقاء المنزل، إذ أصدرت شركة سوني على سبيل المثال واجهات برمجة التطبيقات API لروبوتها على شكل كلب المسمى Aibo، والتي تتيح تقديم خدمات وتطبيقات لروبوت Aibo، مما يجعله يتفاعل مع الأجهزة المنزلية الذكية.