مفاجأة من سوني.. سيارة كهربائية

أدهشت شركة سوني الجميع في مدينة لاس فيغاس، عندما استخدمت مؤتمرها الصحافي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 لعرض مفهومها للسيارة الكهربائية على المسرح، حيث صممت هذه السيارة الكهربائية لاستعراض واختبار منصتها الجديدة للسيارات المتصلة Sony Vision-S.

ويشار إلى أن السيارة هي مجرد نموذج أولي، وليس من المفترض أن تكون مؤشراً على طموحات شركة سوني اليابانية في بيع السيارات في أي وقت قريب.

هذا وصنعت السيارة من قبل فريق الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لشركة سوني، وهو الفريق نفسه الذي صنع الكلب الروبوتي المسمى Aibo، وتهدف سيارة السيدان ذات المفهوم الكهربائي إلى إبراز نقاط القوة المتعددة في التكنولوجيا اليابانية، من منتجات الترفيه إلى أجهزة استشعار الكاميرا والمزيد.

ووفقاً للشركة، فإن مفهوم السيارة الكهربائية لا يحمل اسما حتى الآن سوى الاسم الرمزي الداخلي Safety Cocoon، وذلك بالرغم من أنه تم اختبار السيارة بشكل كامل على الطريق لضمان أن السيارة ومنصتها Vision-S تلتزمان بقواعد السلامة.

وتستفيد منصة Vision-S، التي تحدثت سوني عن تفاصيلها خلال المؤتمر الصحافي، من خبرة الشركة في المستشعرات والتصوير والترفيه لاستخدامها في الجيل التالي من السيارات الكهربائية، حيث تزود سوني هذه التقنيات لشركات صناعة السيارات اليابانية، لكنها تريد تحويل منتجاتها الفردية إلى أنظمة يمكن توفيرها كحل متكامل.

وتشتمل Vision-S حالياً على 33 أداة استشعار موضوعة حول السيارة، والتي يمكنها اكتشاف الأشخاص والمركبات الأخرى داخل وخارج السيارة لتوفير دعم القيادة.

كما أنها تشتمل على تقنية 360 Reality Audio من سوني لتوفير تجربة صوتية غامرة، مع مكبرات صوت مدمجة في مقاعد السيارة، بينما تواجه الشاشة البانورامية المقعد الأمامي لعرض مجموعة متنوعة من المحتويات التي يتم الوصول إليها من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

وقال كينيشيرو يوشيدا Kenichiro Yoshida، الرئيس التنفيذي لشركة سوني: يجسد هذا النموذج الأولي مساهمتنا في مستقبل التنقل، مضيفاً أن سوني تتخيل السيارات كمساحة ترفيهية جديدة وتركز على تكنولوجيا التنقل، وليس على تكنولوجيا الهاتف المحمول فقط.