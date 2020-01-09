"تويتر" ستختبر 4 وسائل لتقييد الردود على التغريدات

تعتزم "تويتر" اختبار وسائل جديدة للحد من المضايقات عبر شبكتها، خصوصاً من خلال منح مستخدميها إمكانية التحكم بقائمة الحسابات التي يسمحون لها بالتفاعل مع أي تغريدة.

وأوضحت الشبكة عبر حسابها المخصص لعرض آخر أخبار "تويتر" قائلةً: "نريد مساعدة الناس على الشعور بأمان أكبر من خلال المشاركة في الحوار عبر تويتر، ونريد وإعطاءهم مزيداً من التحكم بالأحاديث التي يجرونها".

موضوع يهمك يحرص الكثيرون على تأمين هواتفهم وحمايتها عن طريق تفعيل ميزة إلغاء القفل بواسطة التعرف على الوجه، أو بصمات الأصابع أو حتى... بصمة الإصبع.. هكذا تحافظ على خصوصية حسابك بـ"واتساب" تكنولوجيا

وأضافت: "سنختبر خيارات متعددة بشأن الجهة القادرة على الرد على التغريدات في مطلع 2020".

وخلال تقديم في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، قدم مسؤولون في "تويتر" إيضاحات عن هذه الخطوة، وفق ما نقله موقع "تك كرانش" المتخصص.

واعتباراً من الربع الأول من هذا العام، ستختبر "تويتر" أربعة خيارات لتحديد الحسابات التي يمكن لأصحابها الرد على تغريدة، مع احتمال أكثر راديكالية يقضي بمنع الردود كافة باستثناء تلك المكتوبة من حسابات مشار إليها في التغريدة. كما يمكن للمستخدم أن يحصر الردود بالحسابات التي يتابعها أو تركها متاحة لجميع مستخدمي "تويتر".

وحتى الساعة، تقتصر الخيارات المتاحة لمستخدمي "تويتر" في هذا الإطار على جعل حساباتهم خاصة (أي حصر إمكان الاطلاع على التغريدات الصادرة عنها بالمتابعين) أو بحظر حسابات معينة بصورة مباشرة.