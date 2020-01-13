"تيك توك" يسير على خطى "سنابشات" في جذب المعلنين

يدرس تطبيق الفيديو "تيك توك" TikTok، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين، إدخال تغذية منسقة للمحتوى توفر مساحة آمنة للعلامات التجارية لنشر إعلاناتها.

ويواجه تطبيق "تيك توك" الصيني مخاوف بشأن كمية الفيديوهات المزعجة على منصته.

ويستكشف التطبيق إمكانية إطلاق تحديث يتيح إظهار محتوى مختار بعناية من قبل مبدعي "تيك توك" أو مقاطع فيديو أصلية أنشأها ناشرون محترفون.

وتتيح هذه الخطوة للتطبيق فرض أسعار إعلانية أعلى على العلامات التجارية مما كانت عليه في التغذية المعتمدة على الفيديوهات القصيرة الحالية، ويتبع بذلك خطى شركة "سناب" Snap الأميركية التي تمتلك تطبيق "سنابتشات" المنافس لـ"تيك توك".

وقد يخفف قرار TikTok المخاوف بين العلامات التجارية الكبرى ووكالات الإعلان من أن إعلاناتها التجارية يمكن أن تعمل جنباً إلى جنب مع المشاركات المقلقة أو حتى غير القانونية التي ينشئها بعض المستخدمين على المنصة الناشئة.

وفي هذا السياق، قال شريك في وكالة إعلانات كبيرة على دراية بخطط "تيك توك": "إذا اتخذ تيك توك هذه الخطوة، أعتقد أنها ستكون حكيمة".

وجمع التطبيق، المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance المقدرة قيمتها بحوالي 75 مليار دولار، أكثر من مليار مستخدم شهرياً في ثلاث سنوات فقط.

ويتفوق تطبيق "تيك توك" على منافسيه الأكبر فيما يتعلق بقدرات تعديل المحتوى.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الشهر الماضي أن العديد من الباحثين اكتشفوا على "تيك توك" محتوى غير مناسب، يحتوي على عنف ضد المرأة.

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يذكر أنتطبيق "سناتسات" أنشأ منذ عام 2015 علامة تبويب "اكتشف" Discover، التي تضم محتوى تحريري على غرار المجلات من مجموعات إعلامية بالإضافة إلى مقاطع فيديو أصلية من وسائل إعلام شهيرة.

وتعمل شركة "سناب" على تقسيم مبيعات الإعلانات التي يولدها هذا المحتوى مع هؤلاء الشركاء بموجب اتفاقيات مشاركة الأرباح. يذكر أنه يمكن للعلامات التجارية تشغيل إعلانات فيديو على "سنابتشت" في قسم "اكتشف"، لكن مع دفع أسعار إعلانات أعلى بالمقارنة مع أماكن أخرى ضمن التطبيق.

وقالت "سناب" في أحدث إعلان عن أرباحها إن لديها أكثر من 100 قناة في قسم "اكتشف" مع جمهور شهري يبلغ 10 ملايين مشاهد، بينما ارتفع الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة التغذية بنسبة 40% على أساس سنوي.

وتأتي خطوة "تيك توك" للسير على خطى "سنابشات" في جذب المعلنين في الوقت الذي كان فيه المسؤولون التنفيذيون لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance يروجون بقوة للتطبيق بين العلامات التجارية في الولايات المتحدة وأوروبا في محاولة لاستثماره.

كما كانت الشركة تستثمر في عمليات توظيف من منافسين مثل "فيسبوك" و"سنابتشت"، بالإضافة إلى تطوير أدوات للمعلنين، بما في ذلك منصة تتيح للشركات شراء الإعلانات مباشرةً دون المرور عبر مدير حساب.

يذكر أن بليك تشاندل، رئيس "شراكات تيك توك الأميركية للإعلانات"، قد قال في مقابلة الشهر الماضي إن الشركة تدرس أيضاً كيفية السماح لمستخدميها بالتسوق مباشرةً من العلامات التجارية.