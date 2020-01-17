شركة تقدم حلاً لآلام موظفيها: "اشتغل وأنت متمدد"

الجلوس لساعات طويلة على المكاتب يمكن أن يكون من أكثر أسباب آلام الظهر والرقبة وغيرها من الأوجاع عند كتير من الناس.

ولا تتوقف الشركات عن محاولات الوصول لأفضل الطرق والظروف التي يعمل بها الموظف، لتهيئة وتقديم طرق حماية فعالة للموظف.

وفي هذا السياق، وصلت شركة أميركية تدعى "آلت وورك" Altwork للحل عن طريق رفع شعار: "اشتغل وأنت متمدد".. وبدأت الشركة في تصميم وبيع مكاتب مزودة بكراسيها، ومجهزة بطريقة مبتكرة، بحيث يستطيع أن يتمدد الموظف أثناء عمله.

ومؤخراً، أدخلت الشركة بعض التعديلات على مكتبها المبتكر، بحيث يستطيع المكتب حمل كمبيوتر ومعدات قد يصل وزنها إلى 20 كيلوغراما، وقد طرحته بسعر يتخطى 7 آلاف دولار أميركي.

وتؤكد الشركة أن العمل في "وضع التمدد" يحسن الدورة الدموية، كما يزيد من إنتاجية الموظف.