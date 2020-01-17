غوغل تَعِد بنحو 120 لعبة لخدمة إستاديا.. بينها 10 حصرية

أعلنت شركة غوغل، الخميس، أنها تعتزم إطلاق أكثر من 120 لعبة لخدمة بث الألعاب التابعة لها (إستاديا) Stadia في عام 2020، كما تخطط لتقديم أكثر من 10 ألعاب حصرية للمنصة، وذلك قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتوفر غوغل لمستخدمي (إستاديا) حاليًا 26 لعبة، واحدة منها حصرية، لذا، فإن رفع العدد إلى 120 لعبة يعد قفزة كبيرة، خاصةً أنه لم يمضِ على إطلاق المنصة سوى 3 أشهر، وكانت الشركة قد وعدت سابقًا أن توفر للمستخدمين 5 ألعاب حصرية خلال 2020، لذا يبدو أن العدد تضاعف.

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وأشارت الشركة أيضًا إلى تحديثات أخرى قادمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك دعم اللعب بدقة 4K على الويب، ودعم المزيد من هواتف أندرويد، بالنظر إلى أن المنصة لا تدعم حاليًا إلا هواتف بكسل التابعة لغوغل، ودعم اللعب لاسلكيًا عن طريق الويب من خلال جهاز التحكم الخاص بالمنصة، مقارنةً بالوضع الحالي إذ يجب اللعب عن طريق وصل سلك. كما وعدت الشركة بزيادة قدرات مساعدها الرقمي عند اللعب من خلال المتصفح.

يُشار إلى أن دعم دقة 4K ليس كما هو متوقع، إذ إن بعض الألعاب، بما في ذلك: Destiny 2، لا تدعم هذه الدقة، كما أن بث الألعاب بدقة 4K يتطلب دفع اشتراك شهري لخدمة (إستاديا برو) Stadia Pro.

ويُذكر شركة غوغل كانت قد بدأت قبل أيام في اختبار خدمة (إستاديا) على الهواتف الذكية من غير سلسلة (بكسل) Pixel التابعة لها.