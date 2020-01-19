بعد إهانتها الرئيس الصيني.. فيسبوك تعتذر وتتوعد

ترجمة تلقائية مسيئة لاسم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نشرت في فيسبوك حيث نقلت من اللغة البورمية إلى الإنجليزية، اضطرت الشركة بعدها للاعتذار فوراً.

في التفاصيل، وردت الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني على وجه الخصوص، في بيان المستشار الحكومي لميانمار أونغ سان سو كي، وفي مقالة لصحيفة بورمية.

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وذكرت الوكالة أن الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني اكتشفت في اليوم الثاني من زيارة شي جين بينغ إلى ميانمار، حيث استبدل الاسم في بيان على الصفحة الرسمية لمستشار حكومة ميانمار، أونغ سان سو كي، على Facebook، بـعبارة إنجليزية مسيئة.

وأضافت المعلومات أن العنوان الرئيسي لمقالة الصحيفة البورمية Irrawaddy ظهر منه الخطأ.

لهذا سارت شركة فيسبوك وكتبت اعتذارا قالت فيه: "لقد أصلحنا مشكلة ترجمة اللغة البورمية إلى الإنجليزية على Facebook ونعمل على تحديد سبب الأخطاء لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى... نعتذر بصدق عن الإهانة".