لا صورة ولا صوت.. خلل طارئ في واتساب

طرأ خلل على تطبيق "واتساب" الاحد أدى إلى تعطّل إرسال واستقبال الصور والفيديو عند بعض المستخدمين.

وشكا عدد من المستخدمين حول العالم من صعوبة إرسال المقاطع الصوتية أو المصورة. في حين أفادت مواقع تقنية غربية بحصول خلل في تطبيق التراسل الفوري.

بدوره أفاد مركز الإعلام الرقمي(موقع عراقي يرصد الإعلام الرقمي) بوجود مشكلات في تطبيق واتساب تمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو.

وقال المركز في بيان مقتضب، إن "مستخدمي واتساب في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بإرسال مقاطع الصوت والفيديو والصور".

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"الشركة تحذر"

يذكر أن خدمة التراسل الفوري واتساب كانت حدّثت صفحة الدعم الخاصة بها لتعلن عن الحد الأدنى لإصدارات نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس التي تدعم تطبيقها، وذلك في مسعى منها لتنبيه وتشجيع مستخدمي تلك الإصدارات على الترقية.

وقالت واتساب المملوكة لشركة فيسبوك في صفحة الدعم، إنها توفر الدعم وتوصي باستخدام الأجهزة التي تعمل بالإصدار 4.0.3 وما بعده من نظام أندرويد من غوغل، وبالإصدار 9 وما بعده من نظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون الذكية من آبل. إضافة إلى بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل KaiOS 2.5.1 وما بعده، مثل: JioPhone، وJioPhone 2.

كما أضافت الشركة أن مستخدمي الأجهزة العاملة بالإصدار 2.3.7 من نظام أندرويد، والإصدار 8 من نظام آي أو إس لن يتمكنوا من إنشاء حسابات جديدة، أو إعادة التحقق منها. ومع ذلك، فلا يزال بالإمكان استخدام الخدمة حتى تاريخ 1 شباط/فبراير 2020.

إلى ذلك، نبهت واتساب إلى أنه بسبب عدم التطوير لأنظمة التشغيل تلك، فإن بعض مزايا التطبيق قد تتوقف عن العمل في أي لحظة.