كورونا يطال غوغل.. الشركة تنوي إغلاق مقارها بالصين

لم تقتصر خسائر فيروس كورونا على البشر فقط، حيث أكد محرك البحث العالمي الأشهر غوغل، الأربعاء، نية شركته إغلاق جميع مكاتبها في الصين مؤقتا، بسبب تفشي المرض في البلاد.

كما من المتوقع أن يشمل الإغلاق جميع المكاتب في جمهورية الصين الشعبية، وهونغ كونغ، وتايوان.

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كورونا يهدد آبل أيضاً

في السياق ذاته، أشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة آبل الأميركية قد تضطر إلى تأجيل طرح هاتف آيفون الجديد والمخطط له في مارس/آذار المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

في التفاصيل، قال تقرير نشرته صحيفة "نيكاي" اليابانية، إن شركة آبل كانت تخطط لزيادة إنتاج الإصدار الجديد من هواتفها بنحو 10% بالنصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن آبل كانت تخطط لتصنيع نحو 80 مليون هاتف آيفون بالنصف الأول من 2020، من خلال إنتاج 65 مليون هاتف من آخر إصدارات "آيفون"، بالإضافة إلى 15 مليون هاتف من إصدار أقل تكلفة كان ينتظر أن يتم طرحه بالأسواق في مارس المقبل.

إلا أن تلك الخطة قد يتم تأجيلها، وقالت الصحيفة إن عملية الإنتاج التي كان يخطط لها أن تبدأ في الأسبوع الثالث من فبراير قد يتم تأجيلها نتيجة لانتشار الفيروس، حيث تعتبر الصين التي ينتشر فيها الفيروس، أحد الأسواق الرئيسية لآبل ولديها الكثير من العقود من الباطن مع شركات في ووهان، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قال إبان الإعلان عن نتائجها للربع الأخير من العام الماضي قال إن شركته لديها بدائل من خلال التعامل مع موردين آخرين.

"1500 إصابة جديدة"

يذكر أن عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس كان ارتفع، الأربعاء، إلى 132 حالة مع تسجيل قرابة 1500 إصابة جديدة، في الوقت الذي قالت فيه اليابان إنها أجلت مواطنين من مدينة "ووهان" مركز انتشار الفيروس في وسط الصين.

ويسعى العديد من الدول لإجلاء رعاياها من "ووهان"، وقال مسؤول أميركي، إن رحلة مستأجرة غادرت الأربعاء، لكن لم يتضح من كان على متنها.

البيت الأبيض يعلق الرحلات

بدورهم، أفاد مسؤولون أميركيون آخرون بأن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات الجوية إلى الصين في إجراء قوي للسيطرة على انتشار المرض.

كما ذكر وزير الصحة الأميركي، أليكس آذر، أنه "يجب أن تكون كل الخيارات مطروحة للتعامل مع انتشار المرض المعدي بما في ذلك قيود السفر".

وقالت الهيئة في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في الصين يبلغ 5974 حالة حتى الثلاثاء الماضي.