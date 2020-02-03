لتغريد محترف على "تويتر".. إليك هذه النصائح!

هل شعرت يوما أنه من الصعب الحصول على شعبية في منصة تويتر إذا لم يكن لديك العديد من المتابعين؟ ربما يبدو الأمر صعبا جدا، لكن هناك طرقاً لبناء قاعدة المتابعين لديك، وهناك طرق لزيادة المشاركة على منصة تويتر وبشكل أكثر تحديدا، هناك 4 نصائح:

موضوع يهمك أكد المؤسس المشارك لشركة تويتر ورئيسها التنفيذي (جاك دورسي) أن الشركة لن تمنح المستخدمين إمكانية تحرير التغريدات بعد... مؤسس "تويتر" يكشف: هذا قراري بشأن تعديل التغريدات تكنولوجيا



طول التغريدة

قامت منصة تويتر بزيادة عدد الأحرف المسموح بها في التغريدة من 140 حرفاً إلى 280 حرفاً، وأظهر المستخدمون حماسهم للموضوع وذلك كون البشر يحبون التحدث في الأمور والاستفاضة بها، لكن ما ننصح به هو استخدام 100 حرف في التغريدة، حيث تكمن قوة التغريدة في قصرها وغناها في المعلومات، فخير الكلام ما قل ودل.



الهاشتاغ

إن استخدام علامات الهاشتاغ الصحيحة في تغريدتك يزيد من فرص انتشارها كما يعزز إشراك عدد كبير من المستخدمين في الموضوع الذي تتحدث عنه، لذلك يجب عليك استخدام الهاشتاغ المرتبط بالتغريدة بشكل مباشر، ويجب أن يكون مُستخدم من عدد كبير من الأشخاص، ويجب عليك الامتناع عن استخدام هاشتاغ ليس له علاقة بالتغريدة لأن المستخدمين سينظرون إلى حسابك على أنه غير محترف أو وهمي، كما يجب استخدام الهاشتاغ بناءً على الاستهداف الجغرافي.

الوسائط المتعددة

إن استخدام صورة في التغريدة أفضل بكثير من نشر التغريدة بدون صورة، كما أن الفيديو غالباً ما يكون أكثر فاعلية، إضافة إلى صور GIF التي تجذب الانتباه، ويجب أن تتأكد من الصورة أو الفيديو الذي تقوم بنشره بأن له علاقة مباشرة ووثيقة بالموضوع الذي تتحدث عنه.

الهدف من الوسائط المتعددة يكون في تعزيز وصول الفكرة التي تطرحها، فالمستخدمون بشكل عام على شبكات التواصل ينجذبون نحو الوجوه البشرية في الصور، فإذا كان لديك صورة وعليها نص يكمل فكرة تغريدتك وتكون الصورة بالحجم المناسب للمنصة فستكون هذه التغريدة مرشحة للحصول على عدد أكبر من التعاقدات.

وقت التغريدة

يعد معرفة الوقت الأفضل للتغريد من المزايا الهامة التي تعزز ظهور تغريداتك، حيث يمكنك الحصول على أفضل المشاركات من خلال اختيار التوقيت الأفضل، ويختلف هذا التوقيت من حساب لآخر، وإذا كنت ترغب في الوصول إلى جميع جمهورك فيجب أن تغرد في أوقات مختلفة متناسبة مع وجود جمهورك على منصة تويتر.