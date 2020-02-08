أخيراً.. "الوضع الداكن" لواتساب يصل آيفون

أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت حوله الكثير من التسريبات متاحًا في نهاية المطاف لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث اكتشف المستخدمون المشاركون في البرنامج التجريبي لخدمة TestFlight الميزة في الملاحظات المرفقة مع أحدث نسخة تجريبية من واتساب لنظام آي أو إس (النسخة 2.20.30.13).

ويؤكد ذلك أن الميزة التي كثر الحديث عنها مؤخرًا يجب أن تظهر قريبًا ضمن النسخة الرسمية لأجهزة آيفون وآيباد.

وبالنظر إلى أن واتساب قد أضاف ميزة الوضع الداكن في الإصدارات التجريبية المخصصة لنظام أندرويد، فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل وصول الميزة لمستخدمي iOS أيضًا.

وبالرغم من أنه لا يوجد بعد أي موعد رسمي دقيق لوصول الوضع الداكن إلى إصدار واتساب الرسمي على iOS، لكن لا ينبغي أن يستغرق ذلك وقتًا طويلًا.

وكانت المعلومات المتعلقة باختبار واتساب وضعًا داكنًا جديدًا قد ظهرت في شهر مارس من العام الماضي، واستمر برنامج التراسل المملوك لشركة فيسبوك، والذي يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من أوائل عام 2018، في التلميح للمظهر الداكن القادم.

وتلقت تطبيقات أخرى من فيسبوك، بما في ذلك إنستغرام وماسنجر، الوضع الداكن خلال الشهرين الماضيين، ومع ذلك، لم يحصل واتساب على هذا الوضع مثل التطبيقات الأخرى.

ويطلق على الوضع الداكن في واتساب اسم Dark في واجهة الاختيار، وهو يضف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة.

وتظهر الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات الآن بلون غامق، لكن فيما يتعلق بواجهة المحادثة، فإن فقاعات الدردشة تصبح مظلمة فقط، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.

تقليل سطوع الشاشة

وجرى تصميم ميزة الوضع الداكن لتقليل سطوع الشاشة من خلال استبدال الخلفية ذات الألوان الفاتحة وفقاعات التراسل بألوان أغمق، ويسهل الوضع الداكن التعامل مع الرسائل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما تمنع الميزة التطبيق من استنزاف أكبر قدر ممكن من البطارية.

يذكر أن شركة آبل قد أضافت الوضع الداكن إلى هاتف آيفون مع تحديث iOS 13 العام الماضي، والذي يسمح للمستخدمين بتفعيل الوضع الداكن لقوائم الجهاز وتطبيقات آبل إلى جانب تطبيقات الجهات الخارجية أيضًا.