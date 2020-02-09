أنباء عن آيفون جديد منخفض التكلفة في مارس

تعتزم شركة آبل، وفقا لتقارير غير مؤكدة، تسعير جهاز آيفون منخفض التكلفة الذي قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولارًا، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر مارس/آذار، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.

ويأتي تقرير موقع Fast Company مدعومًا بتقرير سابق من محلل آبل الشهير مينغ تشي كو، الذي أعلن في شهر أكتوبر/تشرين الأول "أن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحًا بالسعر المذكور".

ويقول محللون إن شركة آبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهت الشركة مشكلة في زيادة حصتها السوقية هناك.

وفي حال صحت التقارير، فإن سعر هاتف آيفون الجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولارًا سيكون مطابقًا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016، ولهذا السبب أشار البعض إليه باسم iPhone SE 2، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9.

وبفضل التسريبات العديدة، أصبح هناك مجموعة من المواصفات المعروفة عن iPhone SE 2، مثل تشابهه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID.

ومن المتوثع أن تزود شركة آبل iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و 11 Pro، ويُرجح يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة في iPhone 11.

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وربما يتوفر iPhone SE 2 بخيارات 64 و 128 جيجابايت من حيث مساحة التخزين، ويتوقع أن تشمل الألوان: الرمادي والفضي والأحمر.

وكان من المفترض أن يبدأ إنتاج iPhone SE 2 الجديد ذي التكلفة المنخفضة في فبراير/شباط، لكن تم إغلاق مصانع موردي آبل في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر في الصين، وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيؤثر على خطط الإنتاج وما إذا كان سيتم تأجيل تاريخ إطلاق هاتف آيفون الجديد.

يذكر أن هذا الهاتف سيكون خيار ترقية شائع لمالكي هواتف iPhone 6s أو iPhone 7، وذلك لأن التصميم سيكون مشابهًا، كما سيجذب الهاتف أولئك الذين يرغبون في الحصول على هاتف آيفون بأسعار معقولة، وكذلك الذين يحبون Touch ID.