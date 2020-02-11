كيف تنقل دردشات واتساب من هاتف آيفون إلى أندرويد؟

واتساب هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يعتمد عدد كبير من المستخدمين على تطبيق واتساب متجاهلين باقي التطبيقات، لكن في حال أردت الانتقال إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد وأنت تستخدم هاتف آيفون من آبل، ما الذي يجب أن تفعله لنقل الدردشات؟

كيفية تصدير دردشات واتساب من هاتف آيفون

• افتح التطبيق على هاتفك الآيفون.

• مرر سريعًا إلى اليسار على الدردشة التي تريد تصديرها.

• اضغط على زر المزيد.

• حدد تصدير الدردشة.

• من خيار المشاركة، اختر البريد.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني للوصول إليه من هاتف أندرويد.

• اضغط على أيقونة الإرسال.

• كرر الخطوات لكل دردشة.

بمجرد النقر فوق خيار الإرسال سيتم إرسال الدردشة إلى بريدك الإلكتروني، حيث يمكن استردادها من جهاز أندرويد، ومع ذلك فإن المشكلة هي أنه سيتعين عليك تكرار الخطوات المذكورة أعلاه لكل محادثة دردشة ترغب في تصديرها.

فإذا كان لديك عدد قليل من الدردشات فسوف يستغرق ذلك بعض الوقت وسوف ينتهي بك الأمر مع رسائل بريد إلكتروني متعددة لكل دردشة، ولكن لا يزال من الممكن القيام به.

كيفية استيراد دردشات واتساب إلى هاتف أندرويد

• افتح تطبيق جيميل من هاتفك الأندرويد.

• ابحث عن البريد الإلكتروني الذي يحتوي على محفوظات الدردشة المصدرة.

• قم بتنزيله مباشرة على هاتفك.

• احذف واتساب من هاتف الأندرويد.

• أعد تثبيت الواتساب من متجر غوغل بلاي.

• افتح التطبيق على هاتفك الأندرويد.

• تابع عملية الإعداد.

• اضغط على الاستعادة عندما يُطلب منك ذلك في قائمة الإعداد.

• بعد اكتمال عملية الاستعادة انقر فوق زر التالي في الأسفل.

بعد استعادة واتساب للنسخ الاحتياطي الذي قمت بتنزيله، ستظهر جميع الدردشات على جهاز الأندرويد، هذه عملية شاملة يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ومحبطة، ولكنها الأفضل حتى الآن، لكن هناك بعض تطبيقات الطرف الثالث التي تدعي نقل الدردشات بطريقة أسهل.

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كيفية إعداد نسخة احتياطية لغوغل درايف على أندرويد

• افتح واتساب على جهاز أندرويد الخاص بك.

• اضغط على زر المزيد من الخيارات الوجود في أعلى الزاوية اليمنى.

• اختر الإعدادات.

• اضغط على الدردشات.

• حدد النسخ الاحتياطي للدردشات.

• انقر فوق نسخ احتياطي إلى غوغل درايف.

• حدد متى يتم النسخ الاحتياطي.

• اختر حساب غوغل الذي تريد مزامنة النسخة الاحتياطية معه.

• انقر فوق النسخ الاحتياطي بحسب الاتصال للاختيار ما إذا كنت تريد مزامنة النسخ الاحتياطية عبر الواي فاي أو البيانات أو كليهما.

• فعل زر تضمين مقاطع الفيديو إذا كنت ترغب في تضمين مقاطع فيديو في النسخ الاحتياطية.

بمجرد الانتهاء ستعود دردشات واتساب تلقائيًا إلى غوغل درايف، ولا يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية الاستعادة فقط إذا قمت بترقية أو تبديل الهواتف، ولكن أيضًا يتيح إمكانية الوصول إليها على منصات أخرى إذا دعت الحاجة.

كيفية النسخ الاحتياطي يدويًا

• افتح التطبيق على جهاز الأندرويد الخاص بك.

• اضغط على زر المزيد من الخيارات الوجود في أعلى الزاوية اليمنى.

• اختر الإعدادات.

• اضغط على الدردشات.

• حدد النسخ الاحتياطي للدردشات.

• اضغط على خيار النسخ الاحتياطي في المربع الأخضر.

إذا لم تقم بربط حسابك في غوغل درايف مع حسابك على الواتساب فسيؤدي ذلك إلى إنشاء نسخة احتياطية محلية، حيث سيتم تخزين النسخ مباشرةً على جهازك، ويمكن الوصول إليه عبر مدير الملفات مثل ملفات غوغل، سيكون ملف النسخ الاحتياطي نفسه موجودًا في مجلد / sdcard / WhatsApp ويمكن نسخه أو نقله إلى مكان آخر.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد ربطت بالفعل حساب غوغل درايف الخاص بك مع حسابك على الواتساب فستصبح هذه هي طريقة النسخ الاحتياطي الافتراضية، حيث يمكنك التوجه إلى تطبيق غوغل درايف وستجد ملف النسخ الاحتياطي مدرجًا ضمن علامة التبويب Recents.