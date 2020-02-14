سامسونغ.. بنك طاقة للشحن اللاسلكي وشاحن سيارة

أعلنت شركة سامسونغ عن ملحقات جديدة لشحن أجهزتها، بما في ذلك بنك طاقة يدعم الشحن اللاسلكي، وشاحن سيارة بقدرة عالية.

وأطلقت عملاقة التقنية الكورية الأجهزة الجديدة بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتفها الرائدة (غالاكسي إس 20) Galaxy S20، وثاني هواتفها القابلة للطي (غالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

وتشمل المنتجات الجديد بنكي طاقة بسعة 10,000 ميلي أمبير/ساعة، وهما يمتازان بدعم الشحن السلكي باستطاعة 25 واط، إضافة إلى أن كون أحدهما يدعم شحن الأجهزة التي تدعم معيار Qi لاسلكيًا باستطاعة 7.5 واط.

ويأتي بنك الطاقة الذي يدعم الشحن اللاسلكي مع منفذي (يو إس بي-سي) USB-C، أما بنك الطاقة الذي يدعم هذه الميزة فهو يأتي مع منفذين، الأول من نوع (يو إس بي-سي) والآخر من نوع (يو إس بي-أي) USB-A.

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أما المنتج الثالث، فهو شاحن للاستخدام في السيارات باستطاعة عالية تبلغ 45 واط للشحن عبر منفذ USB-C، وباستطاعة 15 واط لمنفذ USB التقليدي.

ونبهت سامسونغ إلى أن هواتف (غالاكسي إس20 ألترا 5جي) Galaxy S20 Ultra 5G، و(غالاكسي نوت10 بلس) Galaxy Note10 Plus هي الوحيدة في دعم الشحن باستطاعة 45 واط.

أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد كشفت سامسونغ عن سعر بنك الطاقة الذي يدعم الشحن اللاسكي، إذ سوف يتوفر بسعر 80 دولارًا أميركيًا، ولا معلومات عن سعر بنك الطاقة الآخر، ولا شاحن السيارة.