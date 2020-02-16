ميزات جديدة في هواتف غالاكسي إس 20.. تعرف عليها

تعتبر سلسلة هواتف (غالاكسي إس 20) Galaxy S20 التي أعلنت عنها شركة سامسونغ خلال هذا الأسبوع من أكثر إصدارات الهواتف الذكية ترقباً وانتظاراً، وذلك بعد موجة من التسريبات التي رافقتها. فما هي أبرز الميزات الجديدة التي وصلت لهذه السلسلة؟

فيما يلي أبرز 5 ميزات جديدة في هواتف Galaxy S20:

1- دعم اتصال شبكات الجيل الخامس

تدعم الثلاثة هواتف الجديدة في سلسلة (غالاكسي إس 20) اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل معالج Snapdragon 865 الجديد. وبالرغم من أن هذه الشبكات ليست منتشرة على نطاق واسع حتى الآن، إلا أنها تمثل مستقبل الاتصالات بلا شك. ونظراً لأن المستخدمين أصبحوا يحافظون على هواتفهم الذكية لفترة أطول، فإن هذا الدعم سيكون مرحباً به من قِبل المستخدمين الجُدد لهذه الهواتف.

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2- كاميرات فائقة الدقة

رفعت سامسونغ التحدي هذا العام إلى مستوى آخر بعد أن أصبحت جودة الكاميرا أحد الميزات الثلاثة الأولى التي يبحث عنها المشتري العادي عند شراء هاتف جديد بعد حجم الشاشة، وعمر البطارية.

ويضم هاتف Galaxy S20 Ultra كاميرا أمامية بدقة 40 ميغابكسل، كما طُورت العدسة المقربة Telephoto به لتدعم (نظام المنظار) Periscope System والذي يوفر تقريباً بصرياً حقيقياً بالإضافة إلى ميزات تكبير رقمي مُحسّنة في هاتفي غالاكسي إس 20، وغالاكسي إس 20 بلس حيث يدعما التكبير حتى 30 مرة بفضل تقنية (Space Zoom).

إلى ذلك يستخدم هاتف (غالاكسي إس 20 ألترا) معالجة الصور المتعددة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتقليل فقد الجودة عند مستويات التكبير العالية بحيث يمكنك تجربة التكبير الفائق الدقة حتى 100X مع رؤية أوضح من أي وقت مضى. كما تعمل تقنية Ultra-toping على رفع معيار الكاميرا الخلفية من خلال تضمين مستشعر أساسي بدقة 108 ميغابكسل .

3- عمر البطارية الطويل

يأتي إصدار هاتف S20 ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة، بينما يأتي هاتفي Galaxy S20+ و Galaxy S20 Ultra ببطارية سعتها 4500 ميلّي أمبير/الساعة و5000 ميلّي أمبير/الساعة على التوالي. ومقارنةً بالجيل السابق، يعتبر هذا تطوراً بارزاً يُحسن من تجربة استخدام هذه الهواتف بدون القلق من نفاذ طاقة البطارية خلال اليوم.

4- الشحن السريع جداً

عندما تحتاج إلى شحن هذه البطاريات بالطبع لن تترك هاتفك متصلاً بمنفذ الطاقة لساعات متواصلة، لذلك وفرت سامسونغ أجهزة شحن سريعة لهاتفي Galaxy S20 و Galaxy S20+ بقدرة 25 واط، بينما يدعم هاتف Galaxy S20 Ultra شحناً سريعاً بقدرة 45 واط.

كما تدعم سلسلة هواتف غالاكسي إس 20 الشحن اللاسلكي السريع، مما يوفر الكثير من المرونة عند الحاجة لإعادة الشحن.

5- معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

يعتبر معدل تحديث الشاشة العالي من أهم الميزات التي انتظرها المستخدمون في هواتف (غالاكسي إس)، ويعني ترقية معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز أن شاشات هذه الهواتف ستكون أكثر إشراقاً وسلاسة في عرض الرسومات، وبالطبع أكثر سرعة أيضاً.

سيكون لديك الخيار لتبديل هذا الخيار للعودة إلى معدل تحديث 60 هرتز للحفاظ على عمر البطارية. ولكن بالنظر إلى أحجام البطاريات الكبيرة لهذه الهواتف، فإن العمل بمعدل التحديث هذا سيكون رائعاً.