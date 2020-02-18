ابحث عن صورك في أيفون بمساعدة غوغل!

يقوم معظم المستخدمين بالبحث على غوغل باستخدام الهواتف الذكية، إلا أن البحث عن صورة في غوغل باستخدام آيفون ليس بالسهولة كما هو الحال مع أجهزة الحاسب، لكن الأمر ليس صعباً للغاية أيضا، فقط يتطلب فقط بضع خطوات إضافية.

هناك تطبيقان يمكنك من خلالهما البحث عن الصور في غوغل من جهاز آيفون أو آيباد، حيث يمكنك استخدام تطبيق متصفح كروم أو تطبيق تطبيق متصفح سفاري، سنعرض لك كيفية استخدام الاثنين

باستخدام آيفون

تأكد أولًا من حفظ الصورة المعنية في معرض الصور الخاص بك، حيث يمكنك القيام بذلك بالضغط لفترة طويلة على الصورة المعنية ثم قم باختيار حفظ في الصور، بعد ذلك أدخل عنوان الصورة images.google.com في شريط URL، الأمر الذي سينقلك إلى موقع الصور، ثم انقر بشكل مزدوج على الزر A، سيُظهر لك ذلك قائمة إعدادات سفاري المصغرة، ومن هنا انقر فوق طلب موقع سطح المكتب، هذا سيجبر الموقع على إعادة التحميل في شكل سطح المكتب، ويتمثل الاختلاف الأساسي بين سطح المكتب والجوال في هذه الصفحة بالذات حيث موقع سطح المكتب يحتوي على رمز كاميرا يجعل من السهل البحث باستخدام صورة.

اضغط على زر الكاميرا لتحميل الصورة أو انسخ الصورة وقم بلصقها باستخدام لصق عنوان URL للصورة، ولكن للتأكد من حصولك على الصورة الصحيحة نوصي باستخدام تحميل صورة، وعند استخدام هذا الخيار يمكنك تحديد مكتبة الصور، واختيار الصورة التي قمت بحفظها مسبقًا من معرض الصور الخاص بك، حيث سيبحث غوغل الآن عن مطابقات للصورة التي تم تحميلها.



باستخدام تطبيق كروم

تكون عملية البحث في تطبيق كروم من غوغل أكثر بساطة، حيث يمكن القيام بالبحث بسرعة أكبر من سفاري، فكل ما عليك فعله هو نسخ الصورة التي تريدها بالضغط عليها لفترة طويلة وتحديد خيار نسخ الصورة ثم افتح علامة تبويب في تطبيق كروم وانقر في شريط البحث حيث سترى الخيار صورة قمت بنسخها أسفل الشريط (الصورة التي تريد البحث عنها)، سيؤدي تحديدها إلى نسخ الصورة والبحث عن الصور المماثلة.