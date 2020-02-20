خبر سار.. يمكنك الآن تحديد مدة مشاهدة طفلك لتيك توك

أعلنت خدمة مشاركة الفيديو القصير (تيك توك) TikTok عن إطلاق ميزة جديدة تسمح لأولياء الأمور بتحديد الزمن، الذي يمكن للصغار قضاؤه على التطبيق، وذلك في مسعى للحد من الإفراط في استخدام التقنية من قبل الأطفال.

وقال (كورماك كينان) – رئيس الثقة والأمان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى (تيك توك) – في تدوينة: تحت (وضع الأمان الأسري) Family Safety Mode الجديد، سيكون الوالدان قادرين على التحكم بالمدة التي يمكن للأولاد قضاؤها على (تيك توك). والهدف من ذلك تشجيع الناس على تطوير "علاقة صحية مع تطبيقات وخدمات الإنترنت".

لمجتمع آمن

وتعد الميزة الجديدة هذه إحدى المبادرات الجديدة التي تسعى (تيك توك) إلى إضافتها إلى التطبيق. وقد تعاونت الشركة مع بعض من أكثر الشخصيات مُتابَعةً لإنشاء مقاطع الفيديو تُذكِّر الناس بضرورة الابتعاد عن (تيك توك). وتميل مقاطع الفيديو تلك إلى الظهور بعد أن يشاهد المرء عدداً من مقاطع الفيديو من دون توقف.

وقالت (تيك توك): "سنستمر في تقديم طرائق تحفظ لمجتمعنا أمنه، وتجعل المستخدمين يركزون على الأشياء المهمة، بما في ذلك إنشاء، ومشاركة، والتمتع بإبداع مجتمع (تيك توك)".

وأوضحت الشركة أن (وضع الأمان الأسري) سيسمح للمستخدمين أيضاً بتحديد الأشخاص الذين يمكنهم إرسال رسائل مباشرة إلى أطفالهم، أو إيقاف الخيار لمنع الرسائل بالكلية. ويمكن للوالدين تقييد نوع المحتوى الذي يمكن للأطفال رؤيته أثناء استخدام التطبيق.

يُشار إلى أن (وضع الأمان الأسري) متاح في الوقت الراهن في المملكة المتحدة، وسيبدأ إطلاقه لأسواق أخرى خلال الأسابيع المقبلة.