وفاة مخترع أكثر الخاصيات استخداماً في الحواسيب

فارق مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" المستخدمة جداً في مجال الحواسيب الحياة هذا الأسبوع عن 74 عاما على ما ذكرت شركة "زيروكس" في تغريدة.

وكان لورنس تيسلر المولود في نيويورك العام 1945 عمل لسنوات عدة لدى هذه الشركة الأميركية المصنعة للطابعات، حيث اخترع أوامر حاسوبية عدة من بينها القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال.

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بدورها، أعلنت الشركة وفاة باحثها، وقالت: "عملكم بات أسهل بفضل أفكاره الثورية، توفي لاري الاثنين، انضموا إلينا لتكريم ذكراه".

يذكر أن لورنس تيسلر خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، وكان متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب.

كما عمل مع شركات كبيرة كـ "أمازون" و"آبل" و ياهو" ومركز "زيروكس" للأبحاث في بالو ألتو.

ولـ"آبل دورها أيضاً"

استوحى خاصية "النسخ واللصق" من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.

كما دخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل "آبل" التي أدرجتها ضمن حاسوب "ليسا" عام 1983 وحاسوب "ماكينتوش" في السنة التالية.

وقد وظف ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، لاري تيسلر العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى "زيروكس". فيما أمضى المهندس 17 عاما في هذه المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.

كذلك أسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشؤون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى "أمازون" و"ياهو".