فيسبوك تثبت التهمة.. دولارات مقابل تسجيلات المستخدمين

بعد اتهامها بالتنصت على المستخدمين، أعلنت شركة فيسبوك أنها ستعرض دفع المال مقابل تسجيلات صوتية لمستخدمي التطبيق تساعد في تحسين تقنية التعرف على الكلام.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن كُشف عن أن فيسبوك، وكذلك أمازون، وآبل، ومايكروسوفت، وغوغل، تتنصت على التسجيلات الصوتية للمستخدمين وتنسخها لتحسين أنظمة التعرف على الكلام دون إعلام العملاء بأنها تفعل ذلك.

كما أكدت الشركة أنها ستتيح للمستخدمين إجراء تسجيلات صوتية كجزء من برنامج جديد يسمى Pronunciations في تطبيق أبحاث السوق Viewpoints. وإن كان المستخدم مؤهلًا لأن يكون جزءًا من البرنامج، فسيكون بمقدوره تسجيل عبارة Hey Portal متبوعة بالاسم الأول لصديق من قائمة أصدقائه.

وسيتمكن المستخدم من فعل ذلك بأسماء ما يصل إلى 10 أصدقاء، وعليه تسجيل كل عبارة مرتين.

لن تدفع الكثير!

ومع ذلك، لن تدفع فيسبوك الكثير مقابل التسجيلات. فإذا أكمل المشترك مجموعة واحدة من التسجيلات، فسيحصل على 200 نقطة في تطبيق Viewpoints، ولا يمكن صرفها في التطبيق حتى يصل مجموع النقاط إلى ما لا يقل عن 1000 نقطة.

وتساوي الـ 1000 نقطة في التطبيق مبلغ 5 دولارات تُرسل عبر خدمة (باي بال) PayPal. ونوهت الشركة إلى أنها قد تمنح المستخدمين فرصة إعداد ما يصل إلى 5 مجموعات من التسجيلات، وبالتالي جمع 1000 نقطة للحصول على المال.

إلى ذلك أكدت فيسبوك أن التسجيلات الصوتية التي يقدمها المستخدمون لن تكون مرتبطة بملفهم الشخصي على الشبكة الاجتماعية، وأن الشركة لا تشارك نشاط تطبيق Viewpoints على الشبكة، أو الخدمات الأخرى المملوكة لفيسبوك دون إذن.