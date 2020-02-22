مفاجأة من آبل في هاتفها "الرخيص" المنتظر

تخطط آبل، الشركة الأميركية العملاقة لمفاجأة المستخدمين في مارس المقبل باسم جديد لهاتفها، وفق ما كشفه المتخصص بالأخبار التقنية، جون بروسر، لموقع مجلة "فوربس" الأميركية.

وقال بروسر إنه علم من مصدر يعمل في "آبل"، إن الشركة ستختار اسم "آيفون" فقط للهاتف "الرخيص" المنتظر.

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كما أرجع قرار "آبل" إلى استراتيجية جديدة تتبناها الشركة مع منتجاتها، بسبب الأسماء العديدة لها التي باتت تربك المستهلكين، ولا تحقق بسببها مبيعات جيدة تتوقعها من إطلاقها.

إلى ذلك أشار إلى أن الشركة ستطرح هاتفين جديدين، الأول بسعة تخزين 64 جيغابايت وبسعر 399 دولاراً، والثاني بسعة 128 جيغابايت وبسعر 449 دولاراً.

ولفت بروسر إلى أن الإعلان عن منتجات "آبل" الجديدة سيكون خلال حدث يعقد أواخر الشهر المقبل، إلا أن الشركة لم تحدد للآن موعداً رسمياً للكشف عن آخر إبداعاتها، وذلك لتأثر إنتاجها في الصين بتفشي فيروس "كورونا" المستجد، الأمر الذي دفعها لإغلاق عدد من المصانع هناك.

وتطلق "آبل" هواتفها الرئيسية في سبتمبر من كل عام، لكنها أحياناً ما تطرح هواتف أخرى في أوقات مختلفة من السنة.