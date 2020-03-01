هكذا تسترد رسائل واتساب المحذوفة!

تعتبر عملية النسخ الاحتياطي لبياناتك إحدى المهام الضرورية، التي يجب أن تقوم بها كل فترة في أجهزتك والخدمات التي تستخدمها، حيث إن هذه الخطوة ستتيح لك استعادة بياناتك بسهولة في حالة فقدها لأي سبب من الأسباب.

إذا كنت تستخدم تطبيق التراسل الفوري (واتساب) WhatsApp، وحذفت بعض الدردشات عن طريق الخطأ وترغب في استعادتها، فالأمر سهل جدًا طالما قد قمت بتفعيل ميزة النسخ الاحتياطي على (غوغل درايف) Google Drive، بينما لا يمكن استرداد الرسائل المحذوفة بدون نسخة احتياطية بهذه السهولة.

يمكنك استرداد رسائل واتساب المحذوفة بسرعة وسهولة باستخدام غوغل درايف، ورقم هاتف، ولكن يجب عليك استخدام رقم الهاتف نفسه، وحساب غوغل المرتبط بواتساب، وإلا فلن تنجح العملية.

طريقتان لاسترداد رسائل واتساب المحذوفة على هاتف أندرويد

لاستعادة رسائل واتساب المحذوفة بسهولة ستحتاج إلى تفعيل ميزة (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat Backup من خلال الإعدادات، ويمكنك باتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق واتساب.

• اضغط على (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (المحادثات) Chats.

• اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat backup.

• اضغط على خيار (نسخ احتياطي لغوغل درايف) backup to google drive.

• ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب في أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا وهذا يرجع لاختيارك.





1- استرداد رسائل واتساب المحذوفة عبر النسخ الاحتياطي السحابي:

إذا قمت بحذف محادثات واتساب عن طريق الخطأ، فيمكنك استعادتها من النسخة الاحتياطية السحابية. دعنا نقول إن النسخة الاحتياطية قد نُسخت في منتصف الليل وفي الصباح قمت بحذف دردشة عن طريق الخطأ. يمكنك استعادتها بسهولة من خلال الطريقة التالية:

• قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب في هاتفك.

• قم بإعادة تثبيته مرة أخرى، ثم قم بإعداده مستخدماً رقم الهاتف نفسه، وحساب غوغل المرتبط بواتساب.

• بمجرد إعداد التطبيق؛ ستصلك مطالبة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية سحابية، اضغط على خيار (استعادة) Restore.





2- استرداد المحادثات عبر النسخة الاحتياطية المحفوظة على الهاتف نفسه:

هناك طريقة أخرى لمحاولة استعادة محادثات واتساب المحذوفة وهي استعادتها من النسخ الاحتياطية المحفوظة على هاتفك، ويمكنك ذلك باتباع هذه الخطوات:

• انتقل إلى مدير الملفات في هاتفك.

• اضغط على مجلد واتساب، وإذا لم تجده، ابحث عنه.

• اضغط على مجلد (قاعدة البيانات) Database حيث يحتوي هذا المجلد على نسخة احتياطية من ملفات واتساب المحفوظة على هاتفك.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى الملف msgstore.db.crypt12؛ ثم حدده.





• قم بإعادة تسمية الملف وليكن تحت اسم (msgstore_BACKUP.db.crypt12)، فهذا هو أحدث ملف نسخ احتياطي من واتساب، وتحتاج إلى إعادة تسميته لمنع الكتابة عليه. في حالة حدوث أي خطأ، يمكنك دائمًا إعادة تسمية هذا الملف باسمه واستعادته.





• ستجد داخل هذا المجلد مجموعة من الملفات بالتنسيق نفسه، ولكنها تتضمن تواريخ قديمة، هذه هي النسخ الاحتياطية الأقدم من تطبيق واتساب.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات انتقل إلى غوغل درايف على هاتفك الذكي:

• اضغط على رمز الثلاثة خطوط في أعلى يسار الشاشة لفتح قائمة الخيارات.

• اضغط على خيار (النسخ الاحتياطية) Backups.

• اضغط على الثلاث نقاط الموجودة بجوار النسخ الاحتياطي لواتساب، واختر حذف. سيؤدي ذلك إلى إجبار هاتفك على استرداد المحادثات من النسخة الاحتياطية الموجودة على هاتفك بدلاً من الموجودة على جوجل درايف.





الآن، قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب، ثم أعد تثبيته مرة أخرى، وبمجرد الانتهاء من إعداده، ستصلك مطالبة (باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية على هاتفك) Restore chats from a local backup، اضغط على خيار (استعادة) Restore.