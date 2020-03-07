نوكيا تكشف عن هواتفها الجديدة.. ما علاقة جيمس بوند؟

أعلنت شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن كونها الشريك الرسمي للهواتف في فيلم جيمس بوند (NO TIME TO DIE)، وسوف يعرض خلال أحداث الفيلم هاتف نوكيا الذكي من الجيل الخامس 5G، إلى جانب مجموعة من هواتف نوكيا المستقبلية.

وتكشف شركة HMD، خلال الفترة التي تسبق عرض الفيلم، عن الشكل الخارجي للهاتف الجديد في إعلانها مع النجمة (لاشانا لينش Agent Nomi).

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يذكر أن هذا الإعلان هو جزء من أكبر حملة تسويقية عالمية تقوم بها الشركة وهي تهدف إلى الترويج لهاتف نوكيا على أنه "هذا هو كل ما تحتاج إليه".

ونرى في الإعلان الترويجي الذي تبلغ مدته 90 ثانية لمحة خاطفة عن جهاز نوكيا الذي سيتم الكشف عنه لاحقاً، كما نشاهد الهاتف على خلفية تظهر أفق لندن و"ذي شارد" وكاتدرائية سانت بول. ولإتمام مهمتها السرية نرى النجمة لاشانا لينش وهي تستفيد من مجموعة من المزايا المتوفرة على هاتفها الذكي الجديد، الذي سيتم الكشف عنه قريباً.

إلى ذلك يسلط فيلم NO TIME TO DIE الضوء على مجموعة من إصدارات هواتف نوكيا التي تشكل جزءاً من الحملة التسويقية المتكاملة والتي ستعرض في دور السينما والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية ومتاجر التجزئة في 8 مارس تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وخلال أحداث الفيلم، يعتمد العميل السري على خصائص هواتف نوكيا الجديدة، بما في ذلك أول هاتف ذكي على الإطلاق من الجيل الخامس، الذي سيتم الكشف عنه في 19 مارس قبل عرض فيلم NO TIME TO DIE بدور السينما البريطانية في نوفمبر 2020.

وفي الفيلم سوف نرى هواتف نوكيا المستقبلية أبرزها نوكيا 7.2، الذي يضم كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميغابكسل ومزودة بتقنية Quad Pixel وZEISS Optics، فضلاً عن الهاتف الأسطوري Nokia 3310 المعروف والمحبوب لدى الكثيرين.

هذا وسوف تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة شركة HMD العالمية المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، كمزود عالمي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، ومدى التزامها بتطبيق معايير الأمن والسرعة والابتكار التي ترقى إلى تطلعات أكثر العملاء تطلباً في العالم (عملاء MI6).

وفي سياق حديثها عن تجربتها مع شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، أوضحت النجمة لاشانا لينش قائلة: "أول هاتف استخدمته هو نوكيا 3210 عندما كان عمري 10 سنوات. في الماضي كان هاتفي الذكي في التسعينات، ويمتلك مزايا تغيير الأزرار والوجه ولعبة الثعبان Snake التي كنت أعشقها. وبعد معرفتي بمدى تطور هواتف نوكيا الذكية على مر السنين، منذ طفولتي حتى الآن، فإنني في غاية الحماسة أن أكون العميل Nomi الذي يساعد في كشف النقاب عن هاتف ذكي جديد لهذه العلامة المميزة".

كما قال كبير مسؤولي المنتجات لدى شركة HMD العالمية جوهو سارفيكاس: "بعد الإعلان عن تأجيل إطلاق الفيلم إلى نوفمبر، فإن أمامنا عام مثير من أجل الاستعداد لهذا الإصدار الذي طال انتظاره. بعض الأعمال السينمائية الكبيرة تتمحور حول التقنيات والتطورات التكنولوجية مثل فيلم NO TIME TO DIE، مما يعزز من أداء وجاذبية العمل".

وأضاف سارفيكاس: "إن الثقة والأمان والجودة هم الأسس في كل هواتف نوكيا، وهي تعكس قيمنا والقيم التي يجسدها فيلم NO TIME TO DIE والعميل الجديد Agent Nomi. نحن فخورون أننا ساهمنا في إتاحة أحدث التقنيات للجميع وذلك من خلال هذه الشراكة".