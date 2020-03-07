هكذا تسترد حسابك على إنستغرام!

تعد منصة إنستغرام أحد أكثر منصات التواصل شيوعًا في العالم، وقد يكون تعذر الوصول إلى حساب إنستغرام كابوسًا للعديد من المستخدمين، حيث إن فقدان العديد من الصور ومقاطع الفيديو قد يكون أمرًا مريرًا لعدد كبير من المستخدمين، لكن لحسن الحظ ليس من الصعب جدًا استعادة حسابك في إنستغرام في معظم الحالات.

لمساعدتك في هذه العملية، قمنا بإنشاء طريقة مفيدة لتوجيهك لاستعادة حساب إنستغرام المعطل أو المخترق أو المحذوف حسب وضعك، وقد يستغرق استرداد الحساب بضعة أيام أو بضعة أسابيع.

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لماذا تم تعطيل حسابي في إنستغرام؟

يوجد أسباب عديدة لتعطيل حسابك، حيث يتم إعلامك أنه تم تعطيل حسابك عن طريق ظهور رسالة تخبرك بذلك عندما تحاول الدخول للحساب.

لا تقدم المنصة إرشادات دقيقة حول سبب تعطيل الحسابات، لكنها تقول إنه ينتج عن انتهاك إرشادات المجتمع أو شروط الاستخدام، وبشكل عام فإن أشياء مثل الأنشطة غير القانونية وخطاب الكراهية والعُري والعنف الرسومي هي الأساس في تعطيل الحساب، كما قد يجد المستخدمون الذين يكررون المخالفات أن حساباتهم محذوفة نهائيًا دون اللجوء إلى تعطيلها.

كيفية استعادة حساب إنستغرام معطل:

عندما تتلقى رسالة تعطيل الحساب، فإن أول ما يطالبك به التطبيق هو معرفة المزيد، حيث سيرشدك هذا بشكل أو بآخر خلال العملية لاستعادة حسابك المعطل، ولكن ضع في اعتبارك أنه لاستعادة حسابك يجب عليك اجتياز عملية الاستئناف.

كما يمكنك تقديم الطعون في صفحة الاتصال الرسمية، وما عليك سوى ملء الحقول المطلوبة والنقر فوق (إرسال) لمراجعة قضيتك، ولكن تجنب الاعتذار لأن هذا يعني أنك كنت مخطئًا، كما قد يُطلب منك إرسال صورة شخصية للتحقق في مرحلة ما من العملية.

يمكنك تكرار عملية الاستئناف بقدر ما تريد حتى تحصل على وسيط أكثر تساهلاً، وعلى افتراض أنك لم تنتهك أي قواعد رئيسية عن قصد فلن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أيام للحصول على رد.

كيفية إعادة تنشيط حساب إنستغرام:

أضافت إنستغرام قبل بضع سنوات خيار إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا عندما تحتاج إلى أخذ استراحة من المنصة، ولا يمكن إجراء هذه العملية إلا عبر متصفح أو حاسب محمول (وليس التطبيق)، ولكنه سيزيل كل محتواك ويبدو أنه قد تم حذف حسابك بالكامل.

ومع ذلك من السهل جدًا استعادة حسابك المعطل في المنصة، فما عليك سوى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام أي جهاز وسيتم تنشيط حسابك تلقائيًا، وبناءً على المدة التي قضيتها بعيدًا قد تحتاج إلى الموافقة على أي شروط وأحكام جديدة سارية منذ مغادرتك.

كيفية استعادة الحساب المخترق:

تعتبر حسابات إنستغرام هدف متكرر للمتسللين، حيث يسعون للوصول إلى حسابات خاصة أو يحاولون بيع اسم المستخدم الخاص بك أو يهدفون إلى سرقة بياناتك الشخصية لإجراءات شنيعة أخرى.

فإذا كنت تشك في اختراق حسابك فيجب عليك اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن، وكلما طالت فترة اختراق المتسللين إلى حسابك زاد الضرر الذي يمكن أن يحدثوه لخصوصيتك وسمعتك عبر الإنترنت.

أول ما عليك فعله هو التحقق من رسالة بريد إلكتروني من إنستغرام والتي تفيد أنه تم تغيير البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك، وهذه هي أسهل طريقة للسيطرة على المتسللين لحسابك، ولكن إذا تمكنت من العثور على البريد الإلكتروني فيمكنك عكس الإجراء على الفور.

أما إذا لم تتمكن من العثور على البريد الإلكتروني، فهناك خيار واحد آخر لإصلاحه قبل فوات الأوان، حيث يمكنك طلب رابط تسجيل الدخول ليتم إرساله إلى رقم هاتفك بدلاً من عنوان البريد الإلكتروني الذي تم إضافته من قبل المتسللين.

إذا كان هذا يعيد الوصول إلى حسابك، فيجب عليك على الفور تغيير كلمة المرور وإلغاء الوصول الممنوح لأي تطبيقات تابعة لجهات خارجية، وقد تجد أيضًا أنك تتابع الآن بعض الحسابات الجديدة لكن لا تقلق بشأن ذلك إلا بعد تأمين حسابك.

عندما يفشل كل ذلك لا يزال بإمكانك الإبلاغ عن الحساب المخترق لاستعادة الوصول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• في شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول على نظام أندرويد، أو هل نسيت كلمة المرور على نظام iOS.

• إذا كنت من مستخدمي أندرويد فقم بإدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ثم انقر فوق (التالي).

• الآن انقر فوق (هل تريد المزيد من المساعدة؟) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

كجزء من هذه العملية ستحتاج إلى إرسال صورة لنفسك تحمل رمز الحماية للتحقق من هويتك، ولتقليل فرصة الاختراق مرة أخرى تأكد من تشغيل المصادقة الثنائية في أقرب وقت ممكن.

هل يمكن استعادة الحساب المحذوف؟

إذا قمت أنت أو أي شخص لديه معلومات تسجيل الدخول بحذف الحساب، فلن تتمكن من استعادته، لهذا السبب يجب أن تكون حذرًا للغاية في مشاركة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة.

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك استعادة الحساب المحذوف لكن يمكنك إنشاء حساب جديد باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ولكن لن تتمكن من استخدام نفس اسم المستخدم ولن تكون قادرًا على استعادة أي متابعين أو صور منشورة.