شاهد.. صور مسربة لهاتف غالاكسي إم 11

تعمل شركة سامسونغ على هاتف ذكي جديد يحمل رقم الطراز SM-M115F/DS وهو (غالاكسي إم11) Galaxy M11 الذي سيأتي خلفًا لهاتفي (غالاكسي إم10) Galaxy M10، و(غالاكسي إم10إس) Galaxy M10s.

والآن حصل الهاتف على ترخيص هيئة الاتصالات التايوانية، الذي اشتمل على العديد من الصور الحية التي تكشف عن تصميم الهاتف، وتؤكد سعة البطارية.

وتكشف الصور الحية عن أن (غالاكسي إم11) سيقدم 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية داخل الشاشة، أما البطارية فستأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وهناك حساس بصمة على ظهر الهاتف، ما يعني أن شاشة الهاتف ستكون من نوع LCD.

ولا تُظهر الصور بوضوح نوع منفذ USB، إذ ليس من الواضح ما إذا كان من نوع USB-C الأحدث أو micro USB. ولكن الصور تُظهر أن البطارية ستدعم الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

وبالنظر إلى أن الهاتف قد حصل على التراخيص اللازمة في معظم الدول، فيُتوقع أن يُعلن عنه رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.