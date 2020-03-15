تعرف على أكثر الرموز استخداماً خلال تفشي كورونا

يشعر الكثير منا بالقلق الشديد تجاه فيروس كورونا الجديد المسمى (COVID-19)، حيث نواجه تحديًا صحيًا عالميًا، ولا يمكن إنكار حقيقة أننا نعيش لحظات مقلقة في التاريخ.

يعتمد الكثير من المستخدمين على إدراج الرموز التعبيرية للتعريف عن حالتهم الحالية أو لإبداء رأيهم في موضوع ما، حيث قام موقع Emojipedia، وهو موقع متخصص في أخبار الرموز التعبيرية وتحديثاتها، بتحليل مجموعة من 12 رمزًا تعبيريًا متعلقًا بالصحة لمعرفة أيها أكثر ارتباطًا بمناقشات فيروس كورونا المخيف.

ووجد الموقع أن أكثر الرموز التعبيرية شيوعًا في المناقشات كانت 😷 (المعروفة باسم Face with Medical Mask) و 🦠 (المعروفة باسم Microbe)، حيث ضمت القائمة الرموز التالية:

1. رمز القناع الطبي.

2. رمز الاشمئزاز.

3. رمز التقيؤ.

4. رمز العطس.

5. رمز ميزان الحرارة.

6. رمز ضمادة.

7. رمز سيارة الإسعاف.

8. رمز حبة الدواء.

9. رمز الحقنة.

10. رمز البكتيريا.

11. رمز الصابونة.

12. رمز الإسفنجة.

وقال بروني، وهو عالم سلوكي في Emojipedia: "على وجه التحديد، لاحظنا أن رمز الميكروب ورمز الوجه الذي يستخدم القناع الطبي يشهدان زيادة ملحوظة في مشاهدات الصفحة بعد التغطية واسعة الانتشار لانتشار فيروس كورونا، ووجدنا أن نسبة كبيرة من التغريدات على تويتر التي تحتوي على هذين الرمزين كانت بالفعل مرتبطة بفيروس كورونا، 42 في المئة لرمز الميكروب و 36 في المئة لرمز القناع الطبي".

كما لاحظ بروني أن جميع الرموز التعبيرية الطبية الأخرى أشارت صراحةً إلى COVID-19 بنسبة 5 في المئة أو أقل من التغريدات، والتي أشارت إلى أن الرموز التعبيرية لوجه الميكروب والقناع الطبي هي الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا عند التحدث على الفيروس.