اطرح أي سؤال على الصحة العالمية.. عبر واتساب

أطلقت منظمة الصحة العالمية مساء الجمعة خدمة مهمة على واتساب، تخول أي مهتم متابعة آخر المستجدات والأرقام حول فيروس كورونا الذي طال حتى الآن أكثر من 163 دولة حول العالم، حاصداً نحو 11 ألف وفاة، وأكثر من ربع مليون إصابة.

"This service will provide the latest news and information on #COVID19, including details on symptoms and how to protect yourself. The Health Alert service is now available in English and will be introduced in other languages next week"-@DrTedros https://t.co/NiHHv2gzhU — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 20, 2020

وأعلنت المنظمة عبر حسابها على تويتر إطلاق تلك الخدمة، شارحة أنها خصصت رقما على تطبيق التراسل الفوري، من أجل نشر كافة الأخبار والمعلومات المتوفرة حول الوباء في كل دولة مع تحديث مستمر لتلك المعلومات.

بعد اختبار العربية.نت لتلك الخدمة، تبين أنه في البداية عليك الضغط على الرقم الذي خصصته المنظمة لواتساب عبر الموبايل ألا وهو 41798931892+ ، بعد ذلك، ترسل تحية مثلا أو عبارة Hi، فتلاقيك المنظمة بإرسال لائحة من المعلومات التي قد تهمك، من أعداد الإصابات مثلا، أو حتى الأسئلة التي يمكن أن تراودك، ولعل هنا الأهم، إذ يمكن أن تختار من بين تلك الأسئلة واحدا أو اثنين، وترسل الرقم، عندها ترد عليك المنظمة في الحال بإرسال لائحة بالأجوبة.

يذكر أن تلك الخطوة تأتي بهدف محاربة الشائعات المنتشرة حول الفيروس المستجد "كوفيد 19"، وقد عمدت بعض وسائل التواصل الأخرى كتويتر أيضا إلى حجب بعض التغريدات التي تروج لمعلومات مغلوطة عن الوباء.

وكانت المنظمة العالمية أعلنت في أحدث مؤتمر لها حول الفيروس مساء الجمعة أنه قد يصيب أو يقتل الشباب أيضاً، داعية إياهم إلى تجنب الاختلاط ونقله إلى كبار السن وغيرهم من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه مع الإبلاغ عن أكثر من 210 آلاف حالة في جميع أنحاء العالم وتسعة آلاف حالة وفاة، فإن كل يوم "يجلب معه منعطفاً جديداً ومأساوياً".

كما أضاف: "لدي اليوم رسالة للشباب، لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم في المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى إذا لم تمرضوا، فإن الخيارات التي تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفرق بين الحياة والموت لشخص آخر".