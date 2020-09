عند اختراق حساب فيسبوك.. عليك اتباع هذه الخطوات

إذا كنت تشك في أن كلمة مرور حسابك في فيسبوك قد سُربت أو أن حسابك مخترق، فعليك التصرف بسرعة، حيث يمكن للمتسللين منعك من الدخول إلى حسابك وإزعاج أصدقائك وعائلتك، لذا يجب تأمين حسابك بسرعة أو استعادته قبل فوات الأوان.

فيما يلي سنتعرف على كيفية تأمين حسابك من خلال 4 أشياء يجب القيام به عند اختراق حسابك في فيسبوك:

ملاحظة: إذا كنت تستخدم حساب فيسبوك لتسجيل الدخول إلى تطبيقات أخرى، مثل: سبوتيفاي أو إنستغرام Instagram، فهذه التطبيقات لديها خروقات بيانات سابقة، وقد تُستهدف مرة أخرى في المستقبل.

لذلك حتى إذا كنت لا تهتم بحسابك في فيسبوك، فعليك تغيير عمليات تسجيل الدخول ذات الصلة به، أو تشديد أمان حسابك في فيسبوك لتأمين هذه الحسابات.

أولًا؛ كيف تعرف أن حسابك مخترق؟

إذا تمكن أحد المتسللين من الدخول إلى حسابك، فسوف يترك أثرًا، كل ما عليك فعله لمعرفة ذلك:

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

• انقر على السهم في الجزء العلوي الأيمن.

• من القائمة، اختر (الإعدادات) Settings.

• انتقل إلى (الأمان وتسجيل الدخول) Security and Login.

• في الجزء العلوي، سترى قائمة بالأجهزة التي قمت من خلالها بتسجيل الدخول إلى حسابك خلال الفترة الأخيرة؛ ومتى كانت نشيطة.

• انقر على (عرض المزيد) See More، لفتح تلك القائمة ومراجعة الجلسات القديمة.



إذا لاحظت أي نشاط مريب في تسجيلات الدخول الخاصة بك، فيما يلي ما عليك القيام به بالترتيب:

1- تغيير كلمة المرور:

في حال لم يغير المخترق كلمة المرور، فأنت محظوظ، فهذا هو الوقت المناسب لتحديث كلمة مرورك قبل تسجيل الخروج من الجلسات غير المعروفة.

• اضغط على قائمة (الإعدادات).

• اضغط على خيار (الأمان وتسجيل الدخول).

• قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار (تسجيل الدخول) Login، وانقر على (تغيير كلمة المرور) Change password.

• أدخل كلمة المرور الحالية، وقم باختيار كلمة مرور جديدة قوية، أو يمكنك استخدام تطبيق مدير كلمات مرور مثل: LastPass. ثم اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save Changes.





2- الإبلاغ عن الاختراق:

إذا وجدت أن حسابك لم يُخترق، ولكنه بدأ بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أصدقائك، فيجب عليك الإبلاغ عن ذلك الى إدارة فيسبوك من خلال استخدام رابط: Facebook.com/hacked/.

كما يمكنك أيضًا استخدام هذا الرابط في حالة فقد الوصول إلى حسابك إذا اُخترق، لطلب مساعدة فيسبوك لاستعادة الوصول إلى حسابك.

3- إزالة التطبيقات المشكوك فيها:

في الكثير من الأحيان، يكون اختراق حسابك من خلال التطبيقات التي منحتها حق الوصول إليه وإعطائها بعض الأذونات، ولإزالة مثل هذه التطبيقات اتبع الآتي:

• انتقل إلى (الإعدادات) في حسابك.

• اضغط على خيار (التطبيقات ومواقع الويب) Apps and Websites.

• من القائمة، اضغط على خيار (إظهار الكل) Show All، لرؤية (التطبيقات ومواقع الويب النشيطة) Active Apps and Websites.

• حدد التطبيق أو مواقع الويب التي تشتبه فيها، ثم اضغط على زر (إزالة) Remove، في الجزء العلوي الأيسر.

• أكد ما إذا كنت ترغب أيضًا في (حذف جميع المشاركات والصور ومقاطع الفيديو في فيسبوك) من هذه المصادر.



4- التحكم في الضرر:

بعد القيام بكل ما في وسعك لاستعادة السيطرة على حسابك في فيسبوك ومنع المزيد من الضرر، أخبر أصدقائك وعائلتك بما حدث، حيث تعتبر هذه الخطوة احترازية في حالة إساءة المخترق لاستخدام حسابك.

وإذا لم تتمكن حاليًا من الوصول إلى حسابك، فاتصل بأصدقائك في فيسبوك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أو عبر البريد الإلكتروني، أو اطلب من صديق مشترك إبلاغهم عبر فيسبوك.