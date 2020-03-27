كيف تستفيد من بقائك في المنزل.. إليك هذه المهارات

أجبر الانتشار السريع لفيروس كورونا (Covid-19) المزيد من الناس على البقاء في منازلهم، مما أدى إلى وجود الكثير من الوقت، ولكن هناك جانب إيجابي لهذا العزل الصحي الذاتي، حيث يمكنك استغلال هذا الوقت لتتعلم مهارة جديدة يمكن أن تعزز حياتك الشخصية أو المهنية.

فيما يلي 7 مهارات جديدة يمكنك تعلمها أثناء البقاء في المنزل، وكيف يمكنك ذلك:

1- تعلم لغة جديدة: لقد أصبح تعلم لغات جديدة أمرًا ضروريًا، وتتزايد أهميته يومًا بعد يوم، حيث يفتح لك آفاقا جديدة سواء في عملك، أو تكوين صداقات جديدة، أو أثناء السفر.

يوجد الكثير من المنصات التي تتيح لك تعلم اللغات الجديدة بسهولة، ومنها: Rosetta Stone، و uTalk، كما يقدمان عروض اشتراك مدى الحياة بخصومات رائعة. ويشمل الاشتراك مدى الحياة في Rosetta Stone إتاحة الوصول إلى تعلم 24 لغة، بينما يشمل الاشتراك مدى الحياة في uTalk إتاحة الوصول إلى مكتبة اللغات الكاملة التي تضم أكثر من 140 لغة.

2- تعلم أساسيات الرسم: إذا كنت ترغب في تعلم الرسم ولكن لا تعرف من أين تبدأ، يمكنك الاستعانة بهذه الحزمة المكونة من 7 دورات لتتعلم كل شيء من الأساسيات وحتى الاحتراف وتتمكن من رسم الأشياء والأشخاص، وكذلك رسم شخصيات الأبطال الخارقين لتتمكن من تصميم شخصيات الألعاب والرسوم الهزلية والقصص المصورة.

3- التصميم الجرافيكي: تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن متخصصين موهوبين في التصميم يمكنهم الإبداع في كل شيء سواء تصميم صفحات المواقع، أو تصميم واجهات التطبيقات والبرامج، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات. لذلك فإن تطوير مهاراتك الإبداعية في مجال التصميم قد يساعدك في الالتحاق بوظيفة جيدة في هذا المجال.

يمكنك تطوير مهاراتك في مجال التصميم الجرافيكي من خلال هذه الحزمة التدريبية التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 7 دورات تدريبية، و40 ساعة من المحتوى لتتدرب عمليًا على كل من: (فوتوشوب) Photoshop، وIllustrator، وIndesign، وAdobe XD بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع عملية، مع خصم 97%.

4- التصوير الفوتوغرافي: ستساعدك هذه الحزمة التدريبية المكونة من 22 مستوى و56 ساعة من المحتوى على تعلم كيفية التقاط صور احترافية في أي بيئة، وإتقان تقنيات التصوير المختلفة في مجموعة واسعة من بيئات الإضاءة.

5- احترف العمل على فوتوشوب: يعتبر برنامج (فوتوشوب) Adobe Photoshop أهم أداة من أدوات أي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور، أو إنشاء التصميمات الاحترافية، أو إنشاء الرسوم الرقمية التوضيحية Digital Illustrations، ولا شك أن احتراف العمل عليه يتيح لك أيضًا القدرة على تصميم الرسومات لمواقع الويب، وشعارات العلامات التجارية، والمواد التسويقية.

6- تحرير الفيديو: ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف تحرير الفيديو ابتداءً من كيفية إنتاج مقاطع الفيديو، مرورًا بالتعرف على الأنواع المختلفة من مقاطع الفيديو والمعدات المستخدمة لإنتاجها، وحتى احتراف العمل على أقوى البرامج مثل: Final Cut Pro، وAdobe After Effects، وAdobe Premiere Pro وCamtasia.

7- مدرب لياقة بدنية: يقدم خبير التغذية المعتمد ومدرب اللياقة البدنية (فيليكس هاردر) Felix Harder هذه الحزمة التدريبية ليساعدك أن تصبح خبيرًا في اللياقة البدنية خطوة بخطوة مما يتيح لك تطوير حياتك الشخصية والمهنية. ويضم الاشتراك مدى الحياة في هذه الحزمة 11 دورة تدريبية، و27 ساعة من المحتوى.