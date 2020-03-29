تسريب صور هاتف Galaxy M11 المرتقب ومواصفاته

نشر موقع إلكتروني ما قال إنها الصور الرسمية لهاتف (غالاكسي إم11) Galaxy M11 المرتقب من شركة سامسونغ الكورية، وذلك مع اقتراب الإعلان الرسمي عن الهاتف المتوسط المواصفات.

وكان هاتف (غالاكسي إم11) قد حصل على ترخيص من (تحالف واي-فاي) Wi-Fi Alliance، كما أنه رُصد في (منصة غوغل بلاي) Google Play Console.

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وإلى جانب الصور، نشر موقع YTECHB مواصفات الهاتف المرتقب، وذكر أنه سيتوفر في ثلاثة ألوان: الأسود، والأرجواني، والأزرق. وسيقدم شاشة من نوع LCD بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 1.8 غيغاهرتز، قد يكون سنابدراجون 450، حسب ما ظهر في منصة غوغل بلاي. أما ذاكرة الوصول العشوائي (رام) فستأتي بحجم 3 غيغابايت، أو 4 غيغابايت، وستأتي ذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة بسعة 32 غيغابايت، أو 64 غيغابايت.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات، دقة الرئيسية منها 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. أما البطارية فستأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 15 واط من خلال منفذ USB-C. وبرمجيًا، سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 2.0، المبنية على نظام أندرويد 10.